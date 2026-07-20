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Tadej Pogacar se enruta rumbo al quinto Tour para alcanzar marcas de Eddy Merckx y Bernard Hinault

Con una crono comienza este martes la última semana del Tour. Luego vendrá la montaña final.

  • Remco Evenepoel y Tadej Pogacar (amarillo) tendrán este martes otro duelo en el Tour de Francia, esta vez en la contrarreloj individual. El favoritismo es para Remco, especialista en este tipo de pruebas. FOTO: GETTY
    Remco Evenepoel y Tadej Pogacar (amarillo) tendrán este martes otro duelo en el Tour de Francia, esta vez en la contrarreloj individual. El favoritismo es para Remco, especialista en este tipo de pruebas. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 3 horas
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¿Con qué ventaja llegará Tadej Pogacar al final? ¿Quiénes se llevarán los maillots distintivos? Dos preguntas para la tercera semana del Tour de Francia, que arranca el martes con una contrarreloj entre Evian y Thonon-Les-Bains, luego del reparador descanso tras dos semanas de intensa lucha.

El abandono por caída de Jonas Vingegaard el domingo fue un doloroso recuerdo de que nada está ganado en el Tour. Pero incluso si se acercan las temibles etapas de los Alpes, es difícil imaginar un contexto en el que Pogacar no logre su 5° Tour de Francia, salvo una caída del esloveno.

La hegemonía del líder del Team UAE, que cuenta con un colchón de cinco minutos sobre el belga Remco Evenepoel, podría acercarse a las de Eddy Merckx en 1969 (17:54 minutos de ventaja sobre Roger Pingeon) o Bernard Hinault en 1981 (14:34 minutos sobre Lucien Van Impe).

Al final, lo único que podría frenarlo es su voluntad de ayudar a su discípulo, el mexicano Isaac Del Toro, a ganar etapas y subir al podio. Una decisión que ya le ha privado de ganar dos etapas, en Montjuic y en el Plateau de Solaison, quedando a cuatro del récord de ocho etapas ganadas en una sola edición.

¿Evenepoel, único líder del Bora?

La estrategia de contar con dos líderes de la formación Red Bull Bora se inclina de momento hacia Evenepoel, que el domingo aumentó en un minuto su distancia sobre Florian Lipowitz y que este martes, en la contrarreloj, debería ampliar ese margen, en una disciplina que la belga domina y en la que el alemán no brilla especialmente.

Las oportunidades de Lipowitz pasarán por las etapas de montaña y los puertos encadenados y, aunque parece haber quedado ya en un segundo rango, puede reconvertirse en lugar teniente de lujo para el belga.

De momento, la formación Red Bull Bora asegura que ese no es el plan, pero Lipowitz, de carácter reservado, sí ha dicho estar “preparado para ayudar” a Evenepoel.

Remco estimó que debe mantener “los pies en el suelo” en la última semana de competición para conservar su segundo puesto. “Por el momento, todo va bien pero no tengo que acelerarme ahora. Hay que mantener la concentración, los pies en el suelo y trabajar por mi puesto en la clasificación y defenderla con todas mis armas”, afirmó.

“Voy a concentrarme en mí mismo al 100% y tratar de hacer la tercera semana de mi vida”, añadió el doble campeón olímpico.

Un día después de su victoria en el Plateau de Solaison en la 15ª etapa y del abandono del danés Jonas Vingegaard, Evenepoel cuenta con 58 segundos de margen sobre Isaac del Toro y con 1 minuto y 23 segundos ante el joven francés Paul Seixas, en la víspera de la CRI entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains (26,1 km).

“Es un buen recorrido. Creo que el descenso es límite para una crono, muy rápido y muy técnico, también un poco peligroso, pero es así para todo el mundo, así que habrá que darlo todo desde el principio y terminar bien porque el final no es fácil”, explicó.

¿Quiénes ganarán los maillots?

Más allá de la clasificación general, Pogacar lidera también la de montaña por delante de Valentin Paret-Peintre, que busca acumular puntos en los primeros puertos del día.

El maillot verde de la clasificación por puntos pertenece al danés Mads Pedersen (417), amenazado por Jasper Philipsen (386) y Biniam Girmay (361). El mejor corredor del Tour, Tim Merlier, vencedor de tres etapas, abandonó el domingo.

También son emocionantes las luchas por el maillot blanco al mejor joven, que se disputarán Del Toro (22 años), el francés Paul Seixas (19 años) y Juan Ayuso (23 años), y la del podio, para acompañar a Pogacar en París.

Controles diarios e incómodos en el Tour

Un juez autorizó los controles antidopaje en plena noche del sábado al domingo durante el Tour de Francia a las estrellas Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, confirmó la fiscalía de París a la AFP.

Entre la 14ª y la 15ª etapa del Tour, el líder Pogacar y el entonces segundo clasificado Vingegaard fueron despertados a las 5:00 y las 2:00 de la madrugada, respectivamente, para someterse a controles por sorpresa.

Esos horarios están autorizados pero son poco frecuentes y provocaron indignación en el pelotón e incluso hubo quien señaló que la falta de descanso pudo contribuir horas después a la grave caída de Vingegaard, que se fracturó una clavícula y abandonó la carrera.

”Es inhumano despertar a los corredores en mitad de la noche”, dijo Evenepoel.

Como maillot amarillo del Tour, Pogacar se somete diariamente a controles después de cada etapa.

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