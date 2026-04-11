Colombia perdió contra Chile en la Billie Jean King Cup y descendió de grupo por primera vez desde 2005

El equipo colombiano de la Billie Jean King Cup no tuvo un buen resultado. Las cafeteras, capitaneadas por el entrenador antioqueño Alejandro González, perdieron este sábado su emparejamiento con el representativo de Chile en el play-off para mantenerse en el primer grupo de las Américas para el 2027.
Se pensaba que lo consiguieron. Sin embargo, no pudieron. La delegación colombiana inició su participación en el día con un partido que jugó la tenista bogotana Valentina Mediorreal. La joven capitalina enfrentó Fernanda Labraña en un duelo donde no pudo mostrar su mejor rendimiento en el primer set: perdió 6-1.