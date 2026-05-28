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“Fui menos que Messi pero mejor que Cristiano”: Romario sobre los dos astros del fútbol actual

Romario, histórico delantero brasileño, respondió la eterna pregunta: ¿quién es mejor, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Además dejó clara su postura frente a la convocatoria de Neymar a la Selección de Brasil.

  • Romario marcó 784 goles como futbolista profesional. FOTO: INSTAGRAM ROMARIO
    Romario marcó 784 goles como futbolista profesional. FOTO: INSTAGRAM ROMARIO
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El exfutbolista campeón del mundo con Brasil en 1994, Romario, estuvo charlando en LeoDias TV, y dejó varias opiniones sobre temas que dividen la opinión del mundo del fútbol. El carioca opinó sobre la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, argumentando por qué uno es mejor que otro y comparándose a sí mismo con ambos astros.

La frase más destacada de su interlocución con el medio brasileño fue la siguiente: “Fui menos que Messi, pero más que Cristiano”.

El Chapulín fue contundente, además, no le falta sentido a su argumento, pues con Cristiano Ronaldo se puede comparar más fácil que con Messi por una cuestión de estilo de juego. Romario y el luso son netamente jugadores de ataque, mientras que Messi es más creativo.

“Porque Messi, en mi opinión, es un tipo que nació con ese don. Todo lo que tiene, ya lo tiene desde que nació. Cristiano se transformó en uno de los más grandes del mundo a lo largo de su carrera. Es decir, su profesionalismo hizo que se convirtiera en quien es. Pero técnicamente, por ejemplo, no se puede ni comparar”, afirmó Romario.

El actual legislador brasileño también se refirió a otro tema que genera controversia: la convocatoria de Neymar Júnior al Scratch. “La selección es el lugar para los mejores y más talentosos, y ningún entrenador debería prescindir de un jugador con el talento de Neymar. Es mejor tener a un crack como Neymar, aunque no esté al 100%, que convocar a cualquier otro jugador”, puntualizó el exjugador.

Romario es un histórico del fútbol mundial: ganó un Mundial, dos Copas América y una Copa Confederaciones. Anotó 784 oficiales como jugador profesional.

Lea también: Brasil, en alerta por lesión de Neymar antes del Mundial

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