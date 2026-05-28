“Fui menos que Messi pero mejor que Cristiano”: Romario sobre los dos astros del fútbol actual

El exfutbolista campeón del mundo con Brasil en 1994, Romario, estuvo charlando en LeoDias TV, y dejó varias opiniones sobre temas que dividen la opinión del mundo del fútbol. El carioca opinó sobre la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, argumentando por qué uno es mejor que otro y comparándose a sí mismo con ambos astros.

La frase más destacada de su interlocución con el medio brasileño fue la siguiente: “Fui menos que Messi, pero más que Cristiano”.

El Chapulín fue contundente, además, no le falta sentido a su argumento, pues con Cristiano Ronaldo se puede comparar más fácil que con Messi por una cuestión de estilo de juego. Romario y el luso son netamente jugadores de ataque, mientras que Messi es más creativo.