Gobernador de Antioquia rechaza la reanudación de los diálogos de Paz Total con bandas del Valle de Aburrá

Este jueves 28 de mayo, desde la cárcel La Paz de Itagüí, la senadora Isabel Cristina Zuleta, coordinadora del Gobierno de Petro en el proceso llamado Espacio de Conversación Sociojurídica, anunció la reanudación de los diálogos de Paz Total con los cabecillas de las principales bandas criminales del Valle de Aburrá y anunciaron que, como compromiso, dejarían de vender tusi en los territorios bajo su control.
La reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue inmediata y contundente: “Confiesan un delito. Lo que comprueba que siguen delinquiendo desde la cárcel, que tienen el control de la venta de este veneno, y el Gobierno de Petro y sus senadores del Pacto Histórico salen a celebrar”. Para el mandatario, el gesto no merece ningún reconocimiento: “Después de esta confesión deberían trasladar a todos estos criminales a otras cárceles y quitarles de paso esa renta ilícita, mortal de sus manos, que está matando a nuestros jóvenes.”