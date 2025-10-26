x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Récord Panamericano para Stefany Cuadrado en su primer Campeonato Mundial de Pista en categoría mayores

La antioqueña logro un tiempo de 1.04,946 para ocupar la quinta casilla de la prueba del kilómetro en Santiago de Chile.

  • La colombiana con uniforme azul encabeza la prueba del kilómetro en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Chile. FOTO TOMADA @UCI_Track
    La colombiana con uniforme azul encabeza la prueba del kilómetro en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Chile. FOTO TOMADA @UCI_Track
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 8 horas
bookmark

La ciclista antioqueña Stefany Lorena Cuadrado Flórez sigue demostrando que es una de las nuevas joyas del ciclismo de pista mundial. En su primer evento en la categoría mayores y con tan solo 19 años, la nacida en Caucasia, logró Récord Panamericano en Santiago de Chile, en la prueba del kilómetro.

Stefany marcó un tiempo de 1.04,946 Récord Panamericano y ocupó la quinta casilla de la tabla general, en la prueba que fue ganada por la neerlandesa Hetty van de Wouw, de 27 años de edad, quien vive su temporada más laureada, ya que viene de ganar dos oros en el Campeonato Europeo realizado en febrero pasado.

Ahora, en Chile ganó su tercer oro, esta vez en la prueba del kilómtro con un tiempo de 1.03,121, venciendo a la rusa Jana Boerlakova y la neozelandesa Ellesse Andrews, plata y bronce, respectivamente.

“Muy contenta, muy agradecida con Dios por este increíble resultado, se vivió de una forma magnífica, pude mejorar mis tiempos y el tiempo de esta mañana, tanto así que me ganaron por milésimas. Esto es una locura con corredores tan increíbles, creo que no se puede pedir más”, comentó Cuadrado, en la transmisión oficial de la prueba.

Según reseñó el portal nuestrociclismo.com, “Stefany Cuadrado, quien en este 2025 disputa su primer año en la máxima categoría, comenzó– en abril–ganando esta prueba en el Campeonato Panamericana (con un tiempo de 1.06,504). Luego, a inicios de octubre en Cali obtuvo el título nacional (mejorando su marca con 1.06,442) y ahora además del TOP-5 Mundial impone Récord Panamericano, inicialmente con un registro de 1.05,842 (en la ronda de clasificación, siendo séptima entre 25 participantes) y finalmente en la jornada nocturna con una crono de 1 minuto, 4 segundos y 946 milésimas, mejorando con ambos registros.

La anterior marca panamericana estaba en manos de la estadounidense Mandy Marquardt, quien en el reciente campeonato nacional de Estados Unidos, en agosto ganó la medalla de oro con un tiempo de 1.06,207, en la competencia disputada en Colorado Springs.

A Stefany le resta en Santiago de Chile, la disputa de la prueba del keirin, prevista para este domingo.

Temas recomendados

Deportes
Ciclismo
Unión Ciclista Internacional (UCI)
Deportistas
deporte
Ciclistas
Chile
Stefany Cuadrado
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida