¿Shai Gilgeous, Jokic o Doncic? La NBA se prepara para otro MVP no estadounidense

Cumplido el primer tercio de fase regular, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander y el serbio Nikola Jokic vuelven a surgir como claros favoritos al premio MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA, augurando un octavo año seguido sin un ganador estadounidense. Shai Gilgeous-Alexander (SGA), la estrella de los campeones Oklahoma City Thunder, encabeza la carrera por revalidar el galardón, según el primero de los sondeos que efectúa ESPN a lo largo de la temporada, publicado el pasado viernes. El base fue elegido en primer lugar por 57 de los 100 periodistas consultados en esta encuesta, que imita a la que llevará a cabo la NBA a final de curso. Lea aquí: Video | Stephen Curry realizó increíble truco y también superó récord que tenía Michael Jordan, ¿de qué se trata? En estos casi dos meses de competición, SGA promedia 32,5 puntos y 6,4 asistencias por partido para unos Thunder que, con 25 victorias y tres derrotas, se permiten soñar con batir el récord de 73 triunfos de los Golden State Warriors de 2016. De su lado Jokic, poseedor de tres premios MVP (2021, 2022, 2024), ocupó el primer lugar en 42 boletas del panel de periodistas con su descomunal promedio de un triple doble por partido: 29,6 puntos, 12,3 rebotes y 10,9 asistencias. Tras el canadiense y el serbio aparece otra estrella internacional, el esloveno Luka Doncic, que recibió el voto restante de primer lugar, uno como segundo y 74 como tercero.

Doncic pisa fuerte

Luka Doncic, entre las figuras de los Lakerks

Superada su tormentosa venta de febrero por los Mavericks, Doncic protagoniza un fulgurante inicio de temporada con Los Angeles Lakers liderando la liga en anotación (35,2 puntos) y sumando también 8,8 rebotes y 9,1 asistencias por noche. Dos estadounidenses, Cade Cunningham y Jalen Brunson, completan el top-5 de la encuesta a una distancia sideral de la cabeza. Le puede interesar: Video | Mejores momentos de Luka Doncic, la gran figura del triunfo de Lakers sobre Clippers en la NBA Cunningham, con 27,2 puntos y 9,2 asistencias de media, encabeza el resurgir de los Detroit Pistons, sorprendentes líderes de la Conferencia Este, mientras Brunson (28,4 y 6,5) comandó el martes a los New York Knicks al triunfo en la Copa NBA, su primer título en medio siglo. Ninguno de estos bases, sin embargo, fue elegido en primer lugar en la encuesta del MVP y únicamente Cunningham apareció como segundo en una de las 100 boletas. “Tienes a todos los canadienses arrasando, tienes al Fenómeno Griego, tienes al Joker (Jokic). No creo que vaya a haber un MVP estadounidense en mucho tiempo”, dijo el exbase Nate Robinson en el podcast All In. Las causas del retroceso estadounidense, según expertos, son variadas: desde el surgimiento de nuevos talentos fuera de Estados Unidos por la globalización del deporte, hasta mejores formaciones tácticas en Europa.

Sin ganador desde 2018

Esta lista preliminar de candidatos coincide con otro ranking que publica regularmente la NBA, pronosticando ambos que el gigante americano seguirá avanzando hacia una década de ausencia en el palmarés. Ningún jugador nacido en este país ha recibido el máximo galardón individual de la liga desde James Harden en 2018, cuando guiaba a los Houston Rockets, y no ha entrado entre los tres finalistas desde Stephen Curry (Warriors) en 2021. Siga leyendo: La brillante historia de Luka Doncic que ahora brilla con los Lakers en la NBA

El serbio Nikola Jokic brilla con los Denver Nuggets. FOTO: AFP

Tras el MVP de la Barba llegó un doblete consecutivo del griego Giannis Antetokounmpo (Bucks), que dio por finalizada más de una década larga de ganadores estadounidenses. Los icónicos Curry y LeBron James (Lakers), que acapararon seis galardones, están hoy fuera de la pelea a sus 37 y 40 años y aún esperan por un relevo a su altura. No han faltado aspirantes estadounidenses, como Jayson Tatum (Celtics), Ja Morant (Grizzlies) o Donovan Mitchell (Cavaliers), pero ninguno alcanzó el nivel de las superestrellas globales.

Wembanyama en el horizonte