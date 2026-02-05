Atlético Nacional presenta su nuevo proyecto este jueves con nombres de jerarquía

En total, serán varias las caras nuevas que vestirá Nacional: además de Morelos y Velásquez, el club presentará a Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño, Eduard Bello y Cristian “Chicho” Arango, un grupo que mezcla experiencia internacional, proyección joven y poder ofensivo.

Atlético Nacional presenta este jueves oficialmente a sus refuerzos de cara a la nueva temporada. El evento no solo marca el inicio formal de un nuevo proyecto deportivo, sino que también confirmará nombres que han generado gran expectativa entre los hinchas verdolagas, entre ellos Alfredo Morelos, quien fue adquirido por el club tras haber jugado a préstamo en las últimas campañas, y Samuel Velásquez, repatriado para reforzar la banda izquierda.

Uno de los nombres más destacados es el del argentino Milton Casco. El lateral cuenta con una amplia trayectoria en clubes históricos como Gimnasia y Esgrima de La Plata, Newell’s Old Boys y River Plate, equipo con el que ganó múltiples títulos. Además, fue parte de la selección argentina en las Copas América de 2015 y 2019. Casco llega a Nacional en condición de préstamo por un año, con posibilidad de renovación y con el beneficio de ser agente libre. Su fichaje representa liderazgo, experiencia y una lectura táctica que puede marcar diferencia en partidos de alta exigencia.

En el arco aparece Kevin Cataño, una de las apuestas más llamativas del club. Con 1,99 metros de estatura, el guardameta rompe el molde tradicional del arquero colombiano y se alinea con la tendencia del fútbol de élite, donde la talla se ha convertido en un requisito casi obligatorio. Cataño fue figura en la final del Torneo BetPlay entre Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo. Aunque su equipo cayó en la serie, el arquero se robó el protagonismo al atajar dos penales en el tiempo reglamentario y otros dos en la tanda definitiva, actuación que lo puso en el radar de Nacional y Millonarios.

Su llegada tiene un componente emocional: Cataño se formó durante varios años en la cantera verdolaga. En su video de presentación se recordó un partido de la categoría sub-12 frente al DIM, y Édigson “Prono” Velásquez, exarquero del club, destacó que desde pequeño llamaba la atención por su biotipo y condiciones.

Otro refuerzo es Nicolás Rodríguez, joven talento surgido de la cantera de Fortaleza. Tras destacarse en el FPC, decidió continuar su carrera en el fútbol estadounidense con Orlando City, donde no logró la continuidad esperada. Esa situación facilitó su regreso al país para sumarse a Nacional como una apuesta de presente y futuro. Su mejor rendimiento se dio en las temporadas 2023 y 2024 con Fortaleza: 41 partidos, 8 goles, 6 asistencias y 2.868 minutos, cifras que reflejan su impacto ofensivo.

A nivel internacional, Nacional suma a Eduard Bello, futbolista venezolano recordado no solo por sus pasos exitosos por el fútbol mexicano y chileno, sino también por sus goles con la selección de Venezuela. Sus anotaciones en Eliminatorias Sudamericanas, incluido un gol frente a Ecuador y la recordada chilena ante Brasil, lo posicionaron como un jugador determinante en escenarios de alta presión.