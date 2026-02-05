Atlético Nacional presenta su nuevo proyecto este jueves con nombres de jerarquía

Atlético Nacional presenta este jueves oficialmente a sus refuerzos de cara a la nueva temporada. El evento no solo marca el inicio formal de un nuevo proyecto deportivo, sino que también confirmará nombres que han generado gran expectativa entre los hinchas verdolagas, entre ellos Alfredo Morelos, quien fue adquirido por el club tras haber jugado a préstamo en las últimas campañas, y Samuel Velásquez, repatriado para reforzar la banda izquierda.
En total, serán varias las caras nuevas que vestirá Nacional: además de Morelos y Velásquez, el club presentará a Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño, Eduard Bello y Cristian “Chicho” Arango, un grupo que mezcla experiencia internacional, proyección joven y poder ofensivo.