Día sin carro en Bogotá: ¿a cuánto ascienden las multas si incumple esta medida?

Bogotá realiza este jueves 5 de febrero de 2026 una nueva jornada del Día sin carro y sin moto, medida que este año tendrá un impacto mayor para miles de conductores debido a su coincidencia con el esquema habitual de pico y placa. Por ende, algunos vehículos particulares solo podrán circular un día en toda la semana laboral.
La jornada ambiental, que completa 26 años de implementación en la capital, restringirá la circulación de carros y motocicletas particulares durante 16 horas continuas, con sanciones económicas e inmovilización para quienes incumplan la norma.
