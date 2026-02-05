Día sin carro en Bogotá: ¿a cuánto ascienden las multas si incumple esta medida?

Bogotá realiza este jueves 5 de febrero de 2026 una nueva jornada del Día sin carro y sin moto, medida que este año tendrá un impacto mayor para miles de conductores debido a su coincidencia con el esquema habitual de pico y placa. Por ende, algunos vehículos particulares solo podrán circular un día en toda la semana laboral. La jornada ambiental, que completa 26 años de implementación en la capital, restringirá la circulación de carros y motocicletas particulares durante 16 horas continuas, con sanciones económicas e inmovilización para quienes incumplan la norma. Le puede interesar: Pilas: Itagüí levanta desde este miércoles 28 de enero pico y placa en la Autopista Sur

Horarios del Día sin carro y sin moto en Bogotá

La restricción comenzó desde este jueves a las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Durante ese tiempo se priorizará el uso del transporte público, la bicicleta y otros medios de movilidad sostenible. En ese lapso no podrán circular vehículos particulares, salvo aquellos que se encuentren dentro de las excepciones definidas por la administración distrital.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Día sin carro en 2026?

La Secretaría de Movilidad confirmó que para 2026 los valores de las sanciones fueron actualizados. Circular durante el Día sin carro sin estar autorizado constituye la infracción C14, correspondiente a transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos. Las sanciones incluyen: - Multa de 633.200 pesos. - Inmovilización del vehículo o motocicleta. - Traslado a patios, con costos adicionales por grúa y parqueadero El valor final para el infractor puede superar ampliamente la sanción inicial. - Vehículos que no podrán circular durante la jornada. Durante el Día sin carro se suspenden beneficios que operan en días normales. El pico y placa solidario no será válido, aunque la jornada será repuesta automáticamente al usuario. La restricción aplica para: - Carros y motos particulares. - Vehículos de escuelas de conducción. - Vehículos con permiso de pico y placa solidario. - Vehículos particulares de medios con placa amarilla. - Vehículos híbridos. - Vehículos dedicados a gas. - Taxis con placa terminada en 3 y 4. - Vehículos de carga con restricción vigente.

¿Cuáles son las excepciones del Día sin carro y sin moto?