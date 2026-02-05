x

¿Óscar Hurtado, mala paga? El exalcalde encargado de Medellín tiene una demanda por millonaria deuda personal

Quien asumió la Alcaldía de Medellín tras la renuncia de Daniel Quintero tiene un mandamiento ejecutivo de pago por $795 millones.

  • Óscar de Jesús Hurtado, quien fue secretario de Hacienda y de Gobierno durante la administración de Daniel Quintero, tiene tres demandas por deudas producto de negocios personales en el Suroeste antioqueño. FOTOS: ESNEYDER GUTIÉRREZ CARDONA Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
bookmark

Óscar de Jesús Hurtado Pérez, quien fuera alcalde encargado de Medellín luego de que Daniel Quintero renunciara al cargo, tiene problemas judiciales por millonarias deudas, producto de negocios personales, las cuales no habría pagado y por la cual ya habría, incluso, un ordenamiento de pago.

Según un documento que publicó el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, quien fuera secretario de Hacienda y de Gobierno durante la anterior administración, tendría deudas personales por valor de 795 millones de pesos en letras de cambio que tanto él como sus parientes no habrían pagado.

En el documento se muestra que no solo el exalcalde encargado, y mano derecha de Daniel Quintero, tendría esa millonaria deuda, sino también sus hermanos Fredy Alberto Hurtado Pérez y Luis Alfonso Hurtado Pérez, en el marco de varios negocios personales.

“El cobro asciende a aproximadamente $795 millones, representados en letras de cambio que él y sus familiares no pagaron. Resulta irónico que quienes manejaron las finanzas de la ciudad con supuesta ‘destreza’ hoy enfrenten procesos ejecutivos por incumplir sus propias obligaciones financieras”, comentó el concejal De Bedout.

Entérese: Del círculo íntimo de Daniel Quintero: este es Óscar Hurtado

Las deudas que tendría Hurtado y sus hermanos se habrían adquirido entre septiembre y octubre de 2023 y las letras de cambio se habrían vencido en este mismo periodo de 2025, por lo que se instauraron las acciones judiciales correspondientes ante el Juzgado Civil Laboral de Ciudad Bolívar, Suroeste antioqueño.

Cabe recordar que el exalcalde Hurtado Pérez es uno de los caciques políticos del municipio de Tarso, Suroeste antioqueño y actualmente ejerce como codirector de la filial de ISA en Chile, entidad cuestionada en el país trasandino por un apagón registrado el 25 de febrero del año pasado.

Le puede interesar: El nuevo alcalde encargado de Medellín llega con investigaciones en la Procuraduría

Adicionalmente, el Gobierno Petro lo nombró como contralor del proceso de salvación de la Cooperativa de Caficultores de Los Andes, situación que ha generado inconformidad entre los cafeteros del Suroeste antioqueño, teniendo en cuenta sus vínculos con Quintero y los históricos movimientos políticos en esta subregión.

Esto sumado a que cuenta con una investigación en la Procuraduría por una presunta desfinanciación de los fondos pensionales de la Alcaldía de Medellín durante su gestión como Secretario de Hacienda de Medellín, dejando en rojo estas cuentas.

Tal como quedó plasmado en los informes de gestión con corte a 2022, la Alcaldía solo puso $46.996 millones de los $236.166 prometidos, lo que equivale a un avance del 19,9%.

Según detalló el Ministerio Público, mientras en 2020 la meta era inyectar $54.673 millones, la Alcaldía solo puso $35.372. De igual forma, en 2021, el Distrito solo aportó $10.518 millones de $57.473 millones prometidos, y en 2022 apenas aportó $1.105 millones de $60.439 millones prometidos.

Temas recomendados

Economía
Alcaldía de Medellín
ISA
Finanzas
Créditos
Deudas
Demanda
Cooperativas
letras
Medellín
Óscar Hurtado
