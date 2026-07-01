Serena Williams sufrió una lesión de rodilla, ¿podrá seguir en competencia en Wimbledon?

La estadounidense Serena Williams sufrió una torcedura de rodilla, durante la primera ronda de Wimbledon, según un comunicado de su representante difundido por la prensa británica, lo que genera dudas sobre si disputará el torneo de dobles junto a su hermana Venus.
La que fuera número uno del mundo, que a los 44 años disputaba su primer partido individual en casi cuatro años, cayó derrotada por la australiana Maya Joint (53 del ranking) por 6-3, 6-7 (6/8) y 6-3.
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Al término del encuentro, Williams no comparó ante los medios de comunicación.
Los organizadores del torneo señalaron que “no se encontraba en condiciones” de cumplir con sus compromisos de prensa.