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Sara viaja a Buenos Aires con la ilusión de llevar su patinaje a lo más alto del podio en la Copa Mundo

Antioquia estará representada en Argentina por 16 deportistas que esperan alcanzar los lugares de honor en cada prueba y categoría.

  • Sara Bedoya Pineda en acción durante una de las competencias internacionales en las que ha estado. Desde el lunes competirá en Buenos Aires, Argentina. FOTO CORTESÍA
    Sara Bedoya Pineda en acción durante una de las competencias internacionales en las que ha estado. Desde el lunes competirá en Buenos Aires, Argentina. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Desde los 4 años de edad, Sara Bedoya Pineda ha estado inmersa en el mundo de los patines. Aunque también practicó natación por un tiempo —porque su madre, Alexandra Pineda, la llevó para que aprendiera a defenderse en el agua—, fueron los patines los que enamoraron a esta joven que, desde este lunes, estará en Buenos Aires, Argentina, participando en la Copa Mundo de patinaje artístico.

Sara, quien tiene 16 años y cursa décimo grado en el colegio Leonardo Da Vinci, no ha parado de entrenar. Dio sus primeros pasos en el club Paen de Envigado y, desde hace tres años, se trasladó a Sabaneta para unirse al grupo dirigido por María Paulina Pérez, la talentosa patinadora antioqueña que aún se mantiene en competencia y es el gran referente del país en la danza femenina.

Ahora, la deportista espera exponer ante los jueces internacionales todo lo que ha crecido en su disciplina, con el objetivo de buscar uno de los ocho lugares que otorgan la clasificación por América a la final de la Serie Mundial en Europa.

Gracias al aval de la Federación y al esfuerzo constante de sus padres, Sara y otros 15 patinadores antioqueños se desplazarán hasta la capital argentina para competir en el Parque Olímpico de la Juventud (Pabellón Europa), entre el 11 y el 19 de abril, en la Serie Internacional Artística.

Su especialidad es la danza y, bajo la tutoría de Pérez, ha logrado elevar su nivel y fortalecerse para dar un paso más hacia su sueño de llegar a las pistas europeas. Su disciplina, constancia y dedicación la han consolidado como una de las cartas nacionales para estar en lo más alto del podio.

Esta será una nueva experiencia internacional para la patinadora, quien ya estuvo en Buenos Aires el año pasado con destacados resultados. Por ello, viaja con la firme ilusión de colgarse una medalla para Colombia.

La delegación antioqueña y las pruebas en las que competirán

El grupo de patinadores antioqueños que estarán en danza son: Jacobo Viera e Isabella Amaya (cadetes), Paulina Pérez (sénior), Jacobo Viera (júnior), Michel Upegui, Isabella Amaya y Sara Bedoya (júnior damas), Amelia Pérez, Salomé Upegui, Sara Montoya y Samantha Mosquera (youth damas), Luciana Calle y Luciana Laverde (cadetes dama) y Salomé Casas y Luciana Restrepo (spoir damas)

En libre estarán Miguel Arango y Matías Montoya (júnior), Natasha Herrón y Salomé Upegui (cadetes) y Michel Upegui (júnior).

Los ocho primeros en cada categoría, tanto en cada rama como en parejas, avanzarán a la segunda parada prevista para realizarse en Garmisch, Alemania, del 8 al 17 de mayo de 2026.

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