El ciclista colombiano Santiago Mesa triunfó en la segunda etapa de la Vuelta al Alentejo

Martín Mesa es de los pocos ciclistas colombianos que ha sabido sostenerse en el ciclismo de Europa por varios años.

El pedalista antioqueño, que se inició en el ciclomontañismo, en el que corrió dos mundiales y fue campeón panamericano en Paipa, Boyacá, en 2017, vio este jueves reflejado el fruto a su constancia y disciplina al ganar, luego de un largo y exigente sprint, con los últimos 400 metros picando hacia arriba la segunda etapa de la Vuelta al Alentejo, en Portugal.

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En un terreno empedrado, el barbado pedalista y frondoso cabello apretó dientes en la parte final para no ser alcanzado por los demás velocistas y cruzar la meta en el primer lugar con un tiempo de 3h:52.07. El representante del equipo continental Anicolor / Campicarn tuvo tiempo hasta de alzar los brazos en señal de triunfo, al superar, por dos segundos, al argentino German Nicolás Tivani (Aviludo), y por 4’ al español Albert Roca (Caja Rural).

De esta manera, Mesa, ahora con 28 años de edad, pasó a liderar la clasificación general de la competencia lusa, en la que además es primero en la tabla por puntos, pues el miércoles, en la fracción inicial, había sido cuarto.

Este fue el segundo triunfo del año para el corredor paisa, pues el 14 de marzo triunfó en el Prova de Abertura - Região de Aveiro, también en Portugal.

Este viernes, en la tercera jornada en Alentejo se recorrerán 23,2 kilómetros, en contrarreloj, en la localidad de Crato.

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