Los 6 momentos clave de una campaña que ha partido en dos la historia de las elecciones

Colombia se enfrenta a una primera vuelta presidencial sin precedentes, con una democracia golpeada y con el riesgo de quebrantarse aún más. La lista de lo que sucedió en esta campaña por momentos parece repetir algo de nuestra historia, pero en últimas rompe los principios de respeto por las leyes y por el debate democrático que han caracterizado a las elecciones en Colombia en las últimas décadas.
El año pasado mataron al precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, por orden de las disidencias de “Iván Mordisco”. Los grupos armados, precisamente, dominan varios territorios sin que el Estado pueda intervenir y por el contrario con la política de “paz total” como pantalla.
El presidente Gustavo Petro, de manera descarada y a pesar de que la ley se lo prohíbe, se dedicó a hacer campaña; el Ejecutivo se volcó a promover la candidatura de Iván Cepeda –incluso utilizando los llamados equipos básicos de salud a enseñar como votar por Cepeda en el tarjetón–, mientras lanzó dardos, sin pruebas, a la legitimidad del sistema electoral.
Por primera vez en la historia, los dos punteros en las últimas encuestas no contrastaron sus puntos de vista ante los colombianos en ningún debate. Abelardo de la Espriella fue a un espacio del gremio de infraestructura, pero luego no asistió a más. Cepeda no fue a ninguno. De esa manera, los colombianos se han visto sometidos a ríos de propaganda, sin la posibilidad de que los medios de comunicación independientes les hicieran preguntas o contrapreguntas.
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Ha habido ríos de plata en algunas campañas, sin tener claridad de dónde viene. También varios candidatos atacaron a los medios de comunicación. Y, al mismo tiempo, los medios de comunicación del Estado, es decir RTVC, estuvieron al servicio de la candidatura de Cepeda.
La violencia política se extendió en las redes sociales con videos hechos con inteligencia artificial y la pugnacidad constante entre algunas campañas.
El panorama es difícil. Pero, con mayor razón, hay que salir a votar con conciencia. Estos son 10 puntos clave de lo que ha sido esta campaña presidencial hasta hoy.