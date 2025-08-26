Video | Por esta batalla campal, Fiba impuso multas y suspensiones a Argentina y Dominicana en la AmeriCup

Cuatro jugadores de República Dominicana y otros tres de Argentina fueron suspendidos con hasta dos partidos por su implicación en una pelea al término del juego de la AmeriCup de básquetbol, que ambas selecciones disputaron el pasado domingo en Managua, Nicaagua.
Las dos federaciones fueron asimismo sancionadas con multas económicas por la comisión de disciplina de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA): 20.000 francos suizos (cerca de 25.000 dólares) para los dominicanos y 10.000 francos suizos (unos 12.500 dólares) para los argentinos.