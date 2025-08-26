x

Video | Por esta batalla campal, Fiba impuso multas y suspensiones a Argentina y Dominicana en la AmeriCup

Colombia espera la definición del Grupo A para conocer el rival de este jueves, en los cuartos de final.

  • Las selecciones de Argentina y República Dominicana protagonizaron una batalla campal en la AmeriCup que se disputa en Nicaragua. FOTO FIBA
    Las selecciones de Argentina y República Dominicana protagonizaron una batalla campal en la AmeriCup que se disputa en Nicaragua. FOTO FIBA
Agencia AFP
26 de agosto de 2025
bookmark

Cuatro jugadores de República Dominicana y otros tres de Argentina fueron suspendidos con hasta dos partidos por su implicación en una pelea al término del juego de la AmeriCup de básquetbol, que ambas selecciones disputaron el pasado domingo en Managua, Nicaagua.

Las dos federaciones fueron asimismo sancionadas con multas económicas por la comisión de disciplina de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA): 20.000 francos suizos (cerca de 25.000 dólares) para los dominicanos y 10.000 francos suizos (unos 12.500 dólares) para los argentinos.

El entrenador de los albicelestes, Pablo Prigioni, antigua estrella del Baskonia, el Real Madrid, los Knicks de Nueva York o los Houston Rockets, fue sancionado con 2.000 francos suizos (2.500 dólares).

Los incidentes, de una violencia desproporcionada, se desataron sobre la propia cancha al término del partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la AmeriCup y que fue ganado por República Dominicana por 84-83.

El alero dominicano David Jones y el pívot argentino Gonzalo Bressan recibieron una suspensión de dos encuentros.

Otros dos jugadores de cada equipo (Juan Guerrero y Juan Suero por República Dominicana; Francisco Caffaro y Juan Vaulet por Argentina) fueron castigados con un juego, precisó la FIBA en un comunicado.

El dominicano Ángel Delgado fue suspendido con un partido de forma condicional.

Sin precisar el origen de la pelea, la FIBA se limitó a anunciar que prosigue las investigaciones que podrían derivar en nuevas sanciones.

Extraoficialmente se habla de un posible caso de racismo, ya que algunos jugadores boricuas denuncian este tipo de comportamiento por parte de algunos argentinos.

Deportes
Baloncesto
Fiba
Nicaragua
