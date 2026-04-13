El Colombiano se une al nuevo desafío Sabana Trail Running Milo, ¿cómo participar?

El próximo 26 de abril, las montañas de El Retiro, en el Oriente antioqueño, se convertirán en el escenario de una de las pruebas más exigentes y atractivas para los amantes del atletismo de montaña: el Sabana Trail Running Milo. El evento promete poner a prueba la resistencia, agilidad y concentración de los corredores, mientras disfrutan de los espectaculares paisajes naturales de la región. La competencia es una iniciativa de Belief Marketing, diseñada por profesionales del atletismo de montaña, y ha cobrado mayor relevancia con la vinculación de la Fundación Grupo El Colombiano. Esta alianza refuerza el compromiso de la institución con el fomento del deporte regional, siguiendo la estela de eventos emblemáticos como el Clásico El Colombiano. Le puede interesar: Prográmese | Esta es la fecha para el Clásico El Colombiano 2026; acá le contamos los detalles

La carrera ha sido proyectada tanto para atletas de élite como para aficionados, ofreciendo tres distancias: 6, 16 y 21 kilómetros. Los recorridos transcurrirán por terrenos destapados, caracterizados por ascensos y descensos desafiantes que garantizan una experiencia técnica y emocionante de principio a fin. Al cruzar la meta, cada corredor recibirá una medalla de participación y un refrigerio. Además, la jornada contará con rifas y sorpresas para los asistentes, convirtiendo el reto deportivo en una fiesta para la comunidad atlética.