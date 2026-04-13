El Colombiano se une al nuevo desafío Sabana Trail Running Milo, ¿cómo participar?

El próximo 26 de abril, las montañas de El Retiro, en el Oriente antioqueño, se convertirán en el escenario de una de las pruebas más exigentes y atractivas para los amantes del atletismo de montaña: el Sabana Trail Running Milo. El evento promete poner a prueba la resistencia, agilidad y concentración de los corredores, mientras disfrutan de los espectaculares paisajes naturales de la región.
La competencia es una iniciativa de Belief Marketing, diseñada por profesionales del atletismo de montaña, y ha cobrado mayor relevancia con la vinculación de la Fundación Grupo El Colombiano. Esta alianza refuerza el compromiso de la institución con el fomento del deporte regional, siguiendo la estela de eventos emblemáticos como el Clásico El Colombiano.
Le puede interesar: Prográmese | Esta es la fecha para el Clásico El Colombiano 2026; acá le contamos los detalles