Adiós a Roberto “Pajarito” Buitrago, el primer campeón boyacense de la Vuelta a Colombia

El ciclismo colombiano está de luto. En la noche del martes 23 de diciembre falleció en Bogotá, a los 88 años, Roberto “Pajarito” Buitrago Dueñas, uno de los grandes pioneros del deporte en el país y figura clave en la historia de la Vuelta a Colombia.

Boyacense de nacimiento, Buitrago fue el primer campeón nacional nacido en ese departamento, una región que con el paso de las décadas se consolidó como gran cantera del ciclismo nacional. Su muerte, tras una prolongada lucha contra el cáncer, dejó un vacío profundo en un deporte que ayudó a construir desde las carreteras destapadas.

El momento cumbre de su carrera llegó en 1962, cuando protagonizó una de las ediciones más emocionantes de la Vuelta a Colombia. En aquella competencia, “Pajarito” sostuvo un duelo memorable con el antioqueño Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, quien apenas comenzaba a escribir su propia leyenda. Tras jornadas extenuantes, el título se definió por un margen excepcional: apenas ocho segundos, una diferencia mínima para la época.

Lea: Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano en el ranking UCI-2025

Ese triunfo no solo rompió hegemonías, sino que marcó un antes y un después para Boyacá, que desde entonces empezó a forjar su identidad como tierra de grandes escaladores y campeones.

Además de ese título histórico, la carrera de Buitrago estuvo marcada por la regularidad y el protagonismo en el ciclismo nacional e internacional. Fue subcampeón de la Vuelta a Colombia en 1960, terminó tercero en 1961, ganó seis etapas en la ronda nacional y se consagró campeón de la montaña en la Vuelta a Guatemala de 1958. Además, integró la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de Roma 1960.