Adiós a Roberto “Pajarito” Buitrago, el primer campeón boyacense de la Vuelta a Colombia

Roberto “Pajarito” Buitrago es símbolo del ciclismo en Boyacá. El ganador de la Vuelta a Colombia de 1962 falleció a los 88 años.

  Pajarito Buitrago fue uno de los pioneros del ciclismo colombiano. FOTO X-Víctor Hugo Peña
    Pajarito Buitrago fue uno de los pioneros del ciclismo colombiano. FOTO X-Víctor Hugo Peña
Redacción El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

El ciclismo colombiano está de luto. En la noche del martes 23 de diciembre falleció en Bogotá, a los 88 años, Roberto “Pajarito” Buitrago Dueñas, uno de los grandes pioneros del deporte en el país y figura clave en la historia de la Vuelta a Colombia.

Boyacense de nacimiento, Buitrago fue el primer campeón nacional nacido en ese departamento, una región que con el paso de las décadas se consolidó como gran cantera del ciclismo nacional. Su muerte, tras una prolongada lucha contra el cáncer, dejó un vacío profundo en un deporte que ayudó a construir desde las carreteras destapadas.

El momento cumbre de su carrera llegó en 1962, cuando protagonizó una de las ediciones más emocionantes de la Vuelta a Colombia. En aquella competencia, “Pajarito” sostuvo un duelo memorable con el antioqueño Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, quien apenas comenzaba a escribir su propia leyenda. Tras jornadas extenuantes, el título se definió por un margen excepcional: apenas ocho segundos, una diferencia mínima para la época.

Lea: Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano en el ranking UCI-2025

Ese triunfo no solo rompió hegemonías, sino que marcó un antes y un después para Boyacá, que desde entonces empezó a forjar su identidad como tierra de grandes escaladores y campeones.

Además de ese título histórico, la carrera de Buitrago estuvo marcada por la regularidad y el protagonismo en el ciclismo nacional e internacional. Fue subcampeón de la Vuelta a Colombia en 1960, terminó tercero en 1961, ganó seis etapas en la ronda nacional y se consagró campeón de la montaña en la Vuelta a Guatemala de 1958. Además, integró la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de Roma 1960.

Las reacciones no tardaron en llegar. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, destacó en sus redes sociales el legado del exciclista: “Un hombre que sembró la semilla de los triunfos que hoy celebramos. El departamento y el país deportivo honran hoy su memoria y legado”.

Por su parte, el exciclista Víctor Hugo Peña recordó que Buitrago fue “el primer boyacense en ganar la Vuelta a Colombia en 1962”, mientras que el periodista y narrador Rubén Darío Arcila, ‘Rubencho’, evocó el vibrante final en el estadio El Campín, donde se selló una de las definiciones más ajustadas en la historia del certamen.

Siga leyendo: ¿Por qué Colombia pierde protagonismo en el ciclismo mundial?

