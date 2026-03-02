x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Después de 6 meses, Camila Osorio vuelve a ser la número uno del país; Emiliana Arango salió del top-100

Camila y Emiliana hacen parte del equipo que Alejandro González espera tener en la Billie Jean King Cup, el próximo mes.

  • Camila Osorio volvió a ser la número uno de Colombia, tras perder esa posición con Emiliana Arango en septiembre de 2025. FOTO GETTY
    Camila Osorio volvió a ser la número uno de Colombia, tras perder esa posición con Emiliana Arango en septiembre de 2025. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

El 2026 arrancó muy difícil para la antioqueña Emiliana Arango que no ha podido tener una buena figuración en los torneos en los que ha participado y eso la llevó a perder su posición en el top-100 de la WTA; mientras que Camila Osorio con su triunfo en Filipinas ascendió a la casilla 61, y es de nuevo la número uno del país.

Camila, quien había perdido su posición como número uno del país, en septiembre de 2025, a manos de Emiliana Arango, logró recuperar su primer lugar, y ahora está en la casilla 61; mientras que la antioqueña pasó a ocupar el puesto 108.

Camila además de ser la primera raqueta nacional, también es la mejor latinoamericana en el ranquin WTA, superando a la argentina Solana Sierra (65); la brasileña Beatriz Haddad-Maia (67) y la mexicana Renata Zarazúa (89) únicas representantes en el top-100.

Emiliana, quien se retiró en Mérida por una molestia, ahora está en el puesto 108 y tendrá que volver a las victorias para recuperar terreno y regresar al top-100 posición que le permite, entre otras cosas, estar en los cuadros principales de los Grand Slam.

Ahora, ambas jugadoras que hacen parte del equipo Colsanitas y del equipo que disputa la Billie Jean King Cup, bajo la dirección de Alejandro González siguen con su recuperación de las molestias que las sacaron de los octavos de final del WTA 500 de Mérida.

Hay que recordar que Ibagué será la sede de la serie de Billie Jean King Cup, que se cumplirá la semana del 6 de abril de 2026, con la presencia de ocho países, y los dos primeros ascenderán a los Play-Offs del Grupo Mundial I, mientras que los dos últimos descenderán al Grupo II de la Zona Americana.

En Ibagué además Colombia estarán las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

“Veníamos buscando la posibilidad con la ITF para que la Billie Jean King Cupp se volviera a jugar en Colombia, y lo logramos, la comisión nos confirmó que se realizará en Colombia. Este es un trabajo largo que hemos venido presentando desde el año pasado a la ITF y nos han aprobado al final a la ciudad de Ibagué”, destacó David Samudio, Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Tenis (Fedecoltenis).

Temas recomendados

Deportes
Tenis
Deportistas
WTA
Ranking
Tenistas
Colombia
María Camila Osorio
Emiliana Arango
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida