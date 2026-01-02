Estos son los últimos diez campeones del Rally Dakar que arranca este sábado en Arabia Saudita

La edición 2026 del Rally Dakar en Arabia Saudita, que comienza el sábado, tiene un recorrido “difícil pero equilibrado” para que los participantes vivan una experiencia “única”, dijo el director del evento, el francés David Castera, descartando por ahora un regreso a África.

Al mencionar sobre las novedades de la edición 48 en 2026, Castera mencionó que “hemos querido que sea como siempre, difícil, pero también equilibrado, porque tenemos 5.000 kilómetros de especiales (tramos cronometrados), repartidos casi igual en la primera semana como en la segunda”.