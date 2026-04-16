¿Qué hay en los registros de Tiger Woods? Con una jugada defensiva busca proteger sus recetas médicas

El abogado de Tiger Woods impugnó ante un tribunal en el estado de Florida este jueves 16 de abril una citación de la fiscalía que exige los registros de medicamentos recetados al golfista, en el marco del proceso por conducir bajo los efectos de sustancias.

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La defensa sostiene que esos documentos están protegidos por el derecho constitucional a la privacidad, salvo que el Estado pueda demostrar su relevancia directa para la investigación penal.

“La defensa se opone a la emisión de una citación y solicita al tribunal que celebre una audiencia para determinar si los registros de recetas médicas son relevantes para la investigación penal”, indicó el abogado Douglas Duncan en una moción presentada el martes ante el Tribunal del Condado de Martin.

En caso de que el tribunal conceda una citación, Duncan pide que los registros sean revisados “confidencialmente” por las partes interesadas en el caso.

Además, pide que “los registros no se revelen a ningún tercero, incluida una orden que prohíba la difusión de los registros por parte del Estado en respuesta a cualquier solicitud de acceso a registros públicos”.

Woods, de 50 años, se declaró no culpable de conducir bajo los efectos de sustancias en un accidente ocurrido el 27 de marzo, cuando su camioneta SUV volcó tras rozar un camión al intentar adelantarlo en una calle residencial.