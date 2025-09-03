Etapa 11 de la Vuelta a España no tuvo ganador por manifestación pro-palestina en la meta

A diferencia de los puntos de la montaña, el esfuerzo por ganar la etapa 11 de la Vuelta a España, y en la que luchó por el triunfo hasta faltando 22 kilómetros el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain), quedó en vano. Todo esto por protestas de varias personas a favor de Palestina.
Si bien en la edición 80 de la ronda ibérica corre el Israel Premier Tech, este último le quitó la marca “Israel” a su camiseta, pero las manifestaciones se siguen presentando.
Ya durante la quinta fracción la prueba se vio manchada luego de que un grupo de protestantes pro Palestina boicoteara la competencia cuando rodada, en la contrarreloj por equipos, de 24.1 km y en la localidad de Figueres (Cataluña), el elenco del Israel-Premier Tech.