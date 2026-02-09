x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Adin Roos ofreció más de mil millones de pesos por la casa de Walter White, en Breaking Bad

Aunque la venta no está en firme, varios medios estadounidenses han dado por cerrada la transacción.

  • El eventual dueño planteó la idea de reformar el interior de la casa hasta lograr un parecido exacto con la serie. Foto: Cortesía.
    El eventual dueño planteó la idea de reformar el interior de la casa hasta lograr un parecido exacto con la serie. Foto: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El acuerdo para la venta de la casa utilizada como locación exterior de la serie Breaking Bad fue firmado este lunes y el comprador es el streamer estadounidense Adin Ross, según informaron fuentes con conocimiento directo de la operación al medio TMZ. El precio final de la transacción no ha sido revelado y el cierre de la venta está programado para el 24 de febrero.

Siga leyendo: Video: así fue el emotivo momento donde Bad Bunny le agradeció a su equipo de trabajo luego del Super Bowl

Ubicada en Nuevo México, la propiedad volvió a generar interés público luego de que su precio de venta se redujera recientemente de 4 millones de dólares a 400.000 dólares. Tras esa rebaja, se produjo un incremento significativo en la demanda. Según TMZ, los propietarios han recibido alrededor de 20 ofertas consideradas legítimas, lo que derivó en una guerra de ofertas por la vivienda. Como resultado de este proceso, el valor potencial de la propiedad volvió a superar el millón de dólares.

La venta representa un avance para Joanne Padilla, propietaria de la vivienda, quien ha intentado vender la casa de cuatro habitaciones y un baño durante más de un año.

En agosto pasado, Padilla declaró a TMZ que había considerado convertir el inmueble en un museo dedicado a Breaking Bad, una iniciativa que podría haber generado ingresos importantes.

Sin embargo, la vivienda se encuentra en un barrio residencial y, según se informó, las leyes de zonificación no permiten ese tipo de uso comercial.

Le puede interesar: ‘Cosiaca’ llega gratis a YouTube: Teleantioquia estrena la serie a nivel mundial

Adin Ross ha expresado que, en caso de concretarse la compra, su intención es transformar la propiedad en una réplica exacta de la casa del personaje Walter White.

Aunque el exterior de la vivienda fue utilizado en la serie, las escenas interiores se grabaron en un estudio, por lo que cualquier recreación requeriría una remodelación completa del interior.

Temas recomendados

Entretenimiento
Televisión
Series
Tendencias
Estados Unidos
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida