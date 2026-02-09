Nueva EPS, la más grande del país, no envió información para cálculo de la UPC 2026

Un dato revelador deja al descubierto el “Estudio técnico para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2026 y sus mecanismos de ajuste de riesgo” del Ministerio de Salud. Ese documento es el que muestra los datos e información que usó esa entidad para calcular esa prima, que es la que reciben las entidades promotoras de salud (EPS) mensualmente para la atención en salud de sus afiliados.
El estudio finalizado en diciembre de 2025 advirtió que para el cálculo de la UPC que regirá todo 2026 no contó con las cifras de la aseguradora más grande del país: la Nueva EPS, que cuenta con 11,5 millones de afiliados, según sus cifras. Esto quiere decir que para calcular esa unidad —que la Corte Constitucional ha dicho que es insuficiente— no se contó con lo que concierne a la aseguradora que concentra el 23 % de la población afiliada al sistema general de salud.