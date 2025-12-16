x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Santiago Montiel ganó el premio Puskás: este es el mejor gol del año según The Best de la Fifa

La espectacular chilena de Santiago Montiel con Independiente le valió este martes el premio Puskás al mejor gol del año, durante la gala de los The Best de la FIFA en Doha, Catar.

  • Santiago Montiel ganó el premio Puskas al mejor gol del año por su chilena con Independiente. FOTO: AFP.
    Santiago Montiel ganó el premio Puskas al mejor gol del año por su chilena con Independiente. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
bookmark

El argentino Santiago Montiel, jugador de Independiente, ha sido galardonado con el prestigioso premio Puskás al mejor gol del 2025 en la ceremonia de los The Best de la FIFA, celebrada este martes en Doha, Catar. El delantero argentino se llevó el reconocimiento gracias a su espectacular chilena en un partido contra Independiente Rivadavia en la Liga argentina, disputado en mayo de este año.

Conozca: El francés Ousmane Dembélé conquistó el premio The Best

Montiel, quien es primo de Gonzalo Montiel, el defensor que marcó el penalti decisivo para Argentina en la final del Mundial de Catar 2022, impresionó al mundo con su gol desde fuera del área, ejecutado con precisión y espectacularidad tras un despeje de la defensa rival en un saque de esquina. “No lo pensé, simplemente le di”, expresó el jugador tras recibir el premio, al que calificó como un momento único en su carrera.

El gol de Montiel reemplaza en el palmarés del premio a Alejandro Garnacho, quien lo había ganado en 2024 por un tanto anotado con el Manchester United. Este galardón lleva el nombre del legendario delantero Ferenc Puskás, y se otorga a los goles más espectaculares del año, comprendido entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

Premios The Best 2025: un evento de gala en Doha

La ceremonia de los premios The Best de la FIFA se lleva a cabo durante este martes en Doha, donde también se premiarán a los mejores futbolistas del año en distintas categorías. En la cena de gala, con 800 invitados, se entregan premios a los mejores jugadores masculinos y femeninos, así como a los entrenadores más destacados.

¿Quiénes fueron los ganodres en The Best ?

Finalmente, los premios confirmaron a varios de los grandes favoritos. Ousmane Dembélé, atacante del París Saint-Germain, fue elegido como el mejor futbolista del año tras una temporada histórica en la que conquistó la Liga de Campeones.

En la rama femenina, aunque Inglaterra contaba con varias nominadas como Beth Mead y Alessia Russo, el premio máximo fue para la mediocampista española, Aitana Bonmatí, quien se impuso por tercer año consecutivo, consolidándose como la figura dominante del fútbol mundial.

La ceremonia ratificó así el protagonismo de las principales estrellas europeas que llegaban como favoritas a la gala.

¿Cómo se eligen los ganadores en los premios de la FIFA?

Los ganadores de los premios The Best son elegidos a través de una votación que involucra a aficionados, representantes de medios de comunicación y capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales de fútbol. En el caso del premio Puskas, Montiel se impuso con su golazo, que se destacó entre una serie de impresionantes anotaciones a nivel mundial.

Temas recomendados

Fútbol
Fifa
Premio Puskas
Deportación
Premios
Goles
Jugadores
Premio The Best FIFA
Argentina
Qatar
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida