Paisas volvió a la victoria en el Iván de Bedout, en el estreno del técnico argentino, Juan Manuel Nardini

En un duelo muy disputado, en el que Motilones no le dejó las cosas fáciles a Paisas, el cuadro antioqueño ganó 91-86, tras irse a tiempo extra, por el empate 80-80 en el tiempo reglamentario, por la séptima fecha de la Liga Profesional de Baloncesto.

Paisas, que tenía el impulso del público que llegó en gran cantidad al Iván de Bedout, trató de imponer sus armas como local, con Mike Miles (Ex-NBA) y Daivon Bailey. pero el visitante, liderado por Soren de Luque y Josimar Ayarza no le dejaron el camino fácil a los anfitriones y por ello, los resultados en los cuatro cuartos tiempos siempre fue ajustado.

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Los dirigidos por Juan Manuel Nardini, que se estrenaba en el Iván de Bedout, ganaron tres de los cuatro cuartos tiempos así: 23-18, 21-18 y 18-17, además del tiempo extra que quedó 11-6, los visitantes ganaron solo el segundo tiempo con un 18-27 que requirió la reacción de los antioqueños para ganar.

Las figuras del cuadro local, que también contó con el debut de Andrés Millán, quien llegó como refuerzo, fueron los norteamericanos Mike Miles (28 puntos) y Daivon Bailey con 25, mientras que Millán se reportó con 15.