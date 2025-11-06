Paisas jugará en el Iván de Bedout ante Motilones este viernes y sábado, tras decisión de la DPB

La División Profesional de Baloncesto, DPB, tomó la decisión de cambiar el escenario para los duelos de Motilones ante Paisas, por las fechas 11 y 12 de la Liga Profesional y por ello, los orientados por Daniel Seoane jugarán en el Iván de Bedout, este viernes y sábado. De acuerdo con lo comunicado por la DPB la decisión se tomó por temas logísticos y por ello, los duelos entre Motilones y Paisas se disputarán este viernes y sábado en el Iván de Bedout, a las 6:15 de la tarde y 8:15 de la noche, respectivamente.

Paisas que trae una racha de cuatro triunfos consecutivos y es segundo en la tabla de posiciones con 17 puntos, requiere de las dos victorias para consolidarse en la parte alta de la tabla y así avanzar directamente a las semifinales (dos primeros). Toros del Valle con un partido más disputado y ganado, es el líder de la Liga con 19 puntos, mientras que Paisas es segundo con 17, los mismos que Caimanes del Llano, que también juegan este fin de semana en el cierre de la fase regular.