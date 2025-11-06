Paisas jugará en el Iván de Bedout ante Motilones este viernes y sábado, tras decisión de la DPB

La División Profesional de Baloncesto, DPB, tomó la decisión de cambiar el escenario para los duelos de Motilones ante Paisas, por las fechas 11 y 12 de la Liga Profesional y por ello, los orientados por Daniel Seoane jugarán en el Iván de Bedout, este viernes y sábado.
De acuerdo con lo comunicado por la DPB la decisión se tomó por temas logísticos y por ello, los duelos entre Motilones y Paisas se disputarán este viernes y sábado en el Iván de Bedout, a las 6:15 de la tarde y 8:15 de la noche, respectivamente.