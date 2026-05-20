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Historia en el inicio de las Finales de Conferencia de la NBA: doble tiempo extra en ambos juegos

En los dos primeros partidos de las Finales de Conferencia de la NBA hubo tiempo extra. En Knicks vs. Cavs solo fue un overtime, mientras que en OKC vs. Spurs hubo dos prórrogas.

  • Victor Wembanyama celebrando con Stephon Castle tras ganar el juego 1 de las Finales del Oeste a OKC. FOTO: X SPURS
    Victor Wembanyama celebrando con Stephon Castle tras ganar el juego 1 de las Finales del Oeste a OKC. FOTO: X SPURS
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Las Finales de Conferencia de la NBA empezaron de manera frenética. En la Conferencia Oeste, el pasado lunes 18 de mayo, Victor Wembanyama lideró a los San Antonio Spurs a superar a los Oklahoma City Thunder 122-125. Wemby realizó 41 puntos y 24 asistencias, marcando un triple que le dio vida a los texanos en el primer overtime. La noche estuvo marcada por una doble prórroga y una exhibición magistral del francés.

Del otro lado, en la Conferencia Este, los New York Knicks vencieron a los Cleveland Cavaliers 115-104 en el tiempo extra. Los neoyorquinos dieron un volantazo a la liga al realizar la mayor remontada en el último cuarto en unas Finales de Conferencia. Otro récord que lograron los de la Gran Manzana fue remontar 22 puntos, su mayor “comeback” en playoffs. Jalen Brunson fue la gran figura con 38 puntos.

Fue la primera ocasión en que los dos partidos de inicio en las Finales de Conferencia se iban a tiempo extra. Eso demuestra la paridad que hay en el mejor baloncesto del mundo con el paso de los años. Cuatro equipos con estilos diferentes quieren el anillo, eso sí, todos altamente competitivos.

Este miércoles 20 de mayo, OKC y Spurs saltarán al tupé del Paycom Center para jugar el segundo partido de la serie. San Antonio robó el factor cancha en el primer partido y lidera 1-0 la serie. Posterior al juego, Wembanyama aumentó la chispa para el segundo compromiso: “quiero volver a jugar así. Me motiva tener al frente a Shai, el MVP”.

Para Shai Gilgeous-Alexander, enfrentar al pívot francés de 2,20 metros es una oportunidad de demostrar por qué es el MVP de las últimas dos temporadas en la liga. El juego entre el actual campeón (Oklahoma City Thunder) y el gigante texano (San Antonio Spurs) será este miércoles 20 de mayo a las 7:30 p.m., con transmisión de la plataforma HBO MAX.

Gregg Popovich cerca de los Spurs

El exentrenador de los Spurs, Gregg Popovich, ha seguido de cerca la campaña de los texanos en estos playoffs. La ciudad de San Antonio está entusiasmada con el buen nivel mostrado por Victor Wembanyama, De’Aaron Fox y compañía, los referentes históricos de la franquicia también lo están.

A esta nueva generación se le acercan constantemente los ídolos de San Antonio: Gregg Popovich, Tim Duncan, Manu Ginóbili, Tony Parker y David Robinson. “Pop”, el histórico coach, ganador de 4 anillos de NBA, se le vio con Victor Wembanyama, aconsejando al ariete francés y guiando a la nueva generación que dirige Mitch Johnson.

Lea también: El anillo de campeón: la obsesión de los cuatro finalistas de Conferencia en la NBA

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