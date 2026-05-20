Historia en el inicio de las Finales de Conferencia de la NBA: doble tiempo extra en ambos juegos

Las Finales de Conferencia de la NBA empezaron de manera frenética. En la Conferencia Oeste, el pasado lunes 18 de mayo, Victor Wembanyama lideró a los San Antonio Spurs a superar a los Oklahoma City Thunder 122-125. Wemby realizó 41 puntos y 24 asistencias, marcando un triple que le dio vida a los texanos en el primer overtime. La noche estuvo marcada por una doble prórroga y una exhibición magistral del francés.
Del otro lado, en la Conferencia Este, los New York Knicks vencieron a los Cleveland Cavaliers 115-104 en el tiempo extra. Los neoyorquinos dieron un volantazo a la liga al realizar la mayor remontada en el último cuarto en unas Finales de Conferencia. Otro récord que lograron los de la Gran Manzana fue remontar 22 puntos, su mayor “comeback” en playoffs. Jalen Brunson fue la gran figura con 38 puntos.