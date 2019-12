Figura de exportación

Aunque estaba confiado de haber tenido un buen desempeño en el try out (audición) de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México (LFA), a Andrés Villa lo tomó por sorpresa el haber sido elegido por los Raptors de Ciudad de México para hacer parte de su equipo el próximo año.

“La prueba fue el 27 de octubre y nos dijeron que en una semana confirmaban quiénes habían sido seleccionados. Pasaron 10 días y no se habían contactado conmigo, ni por correo electrónico o llamada”, cuenta el coordinador ofensivo de Hunters de Medellín.

La duda lo invadía, pero dos semanas después llegó la anhelada respuesta. “El gerente administrativo de la LFA, Jorge Reinoso, me llamó por Whatsapp y, a modo de reclamo, me dijo que por qué no aparecía, que el club me eligió pero no habían podido contactarme, que si por favor llamaba y de una me comuniqué”, dice el jugador.

Así fue como este antioqueño, que ayer cumplió 34 años de edad, supo que alcanzó la meta de ser jugador profesional de fútbol americano, deporte al que le ha dedicado los últimos ocho años de su vida.

“Estoy muy feliz porque más allá de cumplir un objetivo personal, se trata de abrir puertas, de que sepan que en el país los procesos se están haciendo bien y hay mucho talento”, afirma Andrés, quien junto a Johan Guzmán (Pumas de Bogotá) y Yasair Viveros (Titanes de Cali), son los tres colombianos que jugarán desde la próxima temporada en territorio manito.

El antioqueño, que logró seis títulos nacionales con Hunters, se unirá a su nuevo equipo el próximo 7 de enero, con ellos realizará la pretemporada antes de someterse a la prueba final en la que sabrá si será parte de los 52 jugadores que integran el roster oficial del club.

“Desde que quedé seleccionado no he parado de preparme, estoy practicando cuatro días a la semana con mi entrenador personal, Giovanni Muñoz, para mejorar en temas de potencia y lograr una mayor explosividad y velocidad”, expresa Andrés, que con su logro cumple el objetivo del fútbol americano paisa: llevar este deporte a otro nivel .