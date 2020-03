Así vivimos nuestra cuarentena

Ella, al lado de otras seis compañeras y el entrenador Juan David Vargas , están en cuarentena en Valencia. De los 14 días que les dijeron estuvieran aisladas, hoy cumplen el quinto. “Y ese tiempo se puede extender más por lo que está sucediendo. Estamos acatando las normas de España, de no salir en ningún momento. El deporte puede variar, se pueden tener después otras competencias, pero con la salud y la vida no se debe jugar”.

Carolina, con su dulce voz, transmite una energía positiva, pese a la incertidumbre que se puede vivir en medio de un desesperante encierro y por la zozobra de no poder salir a la calle para continuar la vida normal y no poder.

Hasta su cumpleaños número 31 le tocó celebrarlo Carolina Upegui a puerta cerrada. Y aunque no lo hizo con sus seres más queridos, sí con su familia del equipo Colnago CM, el primer elenco de ciclismo femenino, 100% colombiano, que llegó a Europa para competir desde esta temporada.

Mantienen la calma

Lo que llama la atención es la tranquilidad, responsabilidad y entusiasmo de las deportistas para abordar la situación. En las redes sociales han montado videos haciendo ejercicio en rodillos o aprovechando el tiempo estudiando, cantando o jugando. “Ya tengo una historia para contar cuando sea abuelita, porque son pocos los que cumplen años en España, esperando correr y en medio de una pandemia”, comenta ella, mientras suelta una risa.

“Ya llevamos mes y medio en Europa, pero ahora los lazos de unión e integración son más fuertes. Este tiempo en casa nos ha servido para compartir y conocernos más. Si bien el entrenamiento se ha complicado un poco, todo es cuestión de actitud para no perder la calma, para mostrarle al mundo que de esta manera también se disfruta”.

En las primeras horas del día desayunan, hacen algunos ejercicios físicos, luego ruedan ayudadas por un simulador, almuerzan, descansan y después, en las tardes y noches, se inventan rutinas diferentes: ven películas, leen, estudian inglés, bailan y hasta hacen karaoke.

En el tema de la comida, Upegui manifiesta que lograron abastecerse luego de que prácticamente la gente desocupara los supermercados cuando comenzó la crisis. Aunque agrega que donde viven, en un municipio llamado Bellreguard, en Valencia, hay una tienda donde se puede comprar. “Hay mucho control para que las personas entren allí. Ingresan de a una y les dan antibacterial”.

La pedalista describe a los miembros de su equipo: “Katerine Montoya es la que le gusta dibujar; Daniela Giraldo pinta mándalas; Daniela Atehortúa escribe mensajes motivacionales y las pega en la pared; Érika Botero es dormilona y le encanta bailar; Laura Toconas, la mimada, la niña de la casa; Catalina Gómez, vegetariana, la que se levanta temprano; y Juan David Vargas, el estudioso”. Upegui, por su parte, expresa que es la cansona, la alegre, la payasa del grupo.

Hasta ahora el pánico no se ha apoderado de ninguna de sus compañeras, más allá de que el periplo en suelo europeo está programado hasta septiembre. “En lo personal no viajaría a Colombia, es mejor proteger a mis seres queridos. Uno no siente ningún síntoma pero mejor prevenir, ese es el llamado a todos” .