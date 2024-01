El serbio de 36 años no pudo hacer frente a su rival en los primeros compases del partido y cometió 29 errores no forzados durante los dos primeros sets, en una actuación inusualmente descuidada en comparación con los ocho que cometió Sinner.

Djokovic se puso por delante, pero Sinner remontó y consiguió su primer punto de partido, aunque envió una derecha a la red.

El número uno mundial no cometió ningún error cuando se le presentó la oportunidad de llevarse el set, levantando el puño hacia el público, pero el italiano mantuvo el temple para cerrar el partido y poner fin a una era en el Melbourne Park.

“Me dominó completamente hoy. En cierta manera, me sorprendió mi nivel, en el sentido negativo. No hubo casi nada que hiciera bien en los dos primeros sets. Creo que es uno de los peores partidos que he jugado en Grand Slam. No fue agradable para mí jugar así. Pero ‘bravo’ para él por haber hecho todo mejor que yo. Lo intenté, luché, fui capaz de elevar mi nivel un poco en el tercer set, jugué un ‘tie-break’ y salvé una bola de partido. Pero de nuevo, en el cuarto, hice un muy mal juego con 2-1. Globalmente mi nivel de juego no fue para nada bueno”, indicó Djokovic.