Noruega dominó el medallero de Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina

Noruega volvió a conquistar los Juegos Olímpicos de Invierno, esta vez en Milán-Cortina en Italia, edición donde brilló con el esquiador de fondo Johannes Klaebo, que hizo pleno de seis oros.
En total, los noruegos consiguieron 41 medallas, 18 de ellas de oro, aventajando en el medallero final a Estados Unidos (33 metales, 12 de oro), mientras que el tercer puesto fue para Países Bajos y el cuarto para la anfitriona Italia, ambos con diez títulos.
Noruega acabó así en cabeza de esta clasificación, como en Pyeongchang 2018 y Pekín 2022. En Sochi 2014 fue segunda detrás de Rusia, pero pasó a un primer lugar también teniendo en cuenta los deportistas rusos que fueron descalificados por dopaje después de aquella controvertida edición.