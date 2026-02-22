La sede Robledo del ITM en Medellín ya genera su propia energía y cargará hasta sus buses eléctricos

La innovación, sin duda, puede ir de la mano con la sostenibilidad ambiental y financiera, y así lo viene demostrando la Institución Universitaria ITM, que culminó la instalación del 100 % de su nuevo sistema solar fotovoltaico en su campus de Robledo, lo que le permitirá cubrir el 20 % de la demanda eléctrica de la sede, un ahorro energético equivalente al consumo de 90 hogares.
La iniciativa, desarrollada en alianza con EPM, incluyó la instalación de 228 paneles solares en los bloques C y D del campus de Robledo, los cuales generarán aproximadamente 187 MWh (megavatio-hora) al año, lo que reduce considerablemente la huella de carbono de la institución.