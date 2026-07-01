Nicolás Mejía dio la pelea en Wimbledon, pero terminó doblegado por el estadounidense Michael Zheng

El tenista colombiano Nicolás Mejía luchó hasta el final en Wimbledon. Aunque logró sacar adelante el primer set ante el estadounidense Michael Zheng, no pudo sostener el exigente ritmo de su rival y se despidió en la segunda ronda del Grand Slam londinense.

Mejía ganó el primer set, tras un tie break 7-6(4) y en el segundo también luchó para quedarse con el triunfo, pero en esa ocasión el tie break no pudo sostener su racha y cayó 6-7(8), y en los dos sets siguientes perdió con parciales de 1-6 y 4-6.

En el que era el primer duelo entre Mejía y Zheng, el colombiano mostró buen nivel, pero no pudo sostener la arremetida que le propinó su rival.

También le puede interesar: Camila Osorio ganó y estará en la segunda ronda de Wimbledon: ¿cuándo vuelve jugar?

Para Nico el balance es positivo, porque avanzó por primera vez a segunda ronda, pero no pudo superar este escollo, a pesar de su lucha.

Al final, Mejía tuvo cinco aces sobre 20 de su rival, con dos dobles faltas, sobre tres de Zheng.

Además, tuvo un rendimiento del 64% en su primer servicio y un 65% de sus puntos los ganó con ese saque, mientras que con el segundo ganó el 63% de los puntos disputados.