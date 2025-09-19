Natalia Linares ahora va por otra medalla, esto dijo la ganadora del bronce en Tokio

La atleta Natalia Linares, quien logró– el sábado anterior–, la medalla de bronce en el Mundial de Tokio en la prueba de salto largo, dijo en rueda de prensa en Bogotá que ahora su meta es ir por otra medalla, ¿será el oro?
“Decirles que somos medallistas de bronce, ahora pensamos en otra medalla, en otro campeonato. Estoy muy orgullosa de ser colombiana, hay una foto muy especial y es cuando recibo ese sombrero y esa bandera. Quiero decirles que como deportista no hay nada más especial que recibir los símbolos que nos representan, yo compito porque quiero ser la mejor del mundo, pero también para que el mundo nos conozca por nuestro talento”.