x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Bronce de Natalia Linares en Tokio, es la décima medalla Mundial en la historia del atletismo nacional

Colombia vuelve a estar en el top del atletismo mundial y celebra con la saltadora vallenata.

  • Natalia Linares en su competencia en Tokio donde alcanzó la medalla de bronce. FOTO @worldathletics
    Natalia Linares en su competencia en Tokio donde alcanzó la medalla de bronce. FOTO @worldathletics
  • Bronce de Natalia Linares en Tokio, es la décima medalla Mundial en la historia del atletismo nacional
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 6 horas
bookmark

La atleta colombiana Natalia Linares dejó de ser una promesa del atletismo colombiano para convertirse en una realidad y una de las mejores atletas del mundo, ya que este domingo logró la medalla de bronce en salto largo en el Campeonato del Mundo de Atletismo 2025.

La vallenata realizó un salto de 6.92 metros, el mejor registro de su carrera y se quedó con el tercer lugar del podio. El oro fue para Tara Davis de Estados Unidos con 7.13 metros y Malaika Mihambo de Alemania fue plata con un registro de 6.99 metros.

Bronce de Natalia Linares en Tokio, es la décima medalla Mundial en la historia del atletismo nacional

Natalia, quien ha sido llamada a tomar la posta que dejó Caterine Ibargüen, sigue así, sumando medallas y posiciones destacadas que ponen a soñar a Colombia con seguir brillando en el ámbito mundial.

Este bronce alcanzado por Linares en Tokio se suma a los cinco que logró en su carrera Ibargüen, y los alcanzados por Eider Arévalo, Luis Fernando López, Anthony Zambrano y Flore Denis Ruiz, para ajustar cuatro oros, tres platas e igual número de bronces en Mundial de Atletismo.

Su entrenador, Martín Suárez, sostuvo desde Tokio que “todo hace parte del proceso que se vienen adelantando con la deportista, quien con mucho esfuerzo y dedicación llega a esta medalla, y ahora seguimos soñando y trabajando para más medallas, nos falta el oro”.

De igual manera sostuvo que “Natalia estaba concentrada y positiva y me dijo llama para que me cambien el tiquete que voy por mi medalla”, y así pasó, porque la Colombiana logró el bronce con su mejor marca personal.

¿Qué otras medallas ha ganado Natalia en su corta carrera?

Mundial

Bronce en salto de longitud en Tokio 2025

Juegos Panamericanos

Oro en salto de longitud en Santiago 2023

Juegos Centroamericanos y del Caribe

Oro en salto de longitud en San Salvador 2023

Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo

Plata en salto de longitud en Cali 2022

Juegos Sudamericanos

Plata en salto de longitud en Asunción 2022

Campeonato Sudamericano de Atletismo

Plata en Relevos 4x100 m femeninos - Guayaquil 2021

Temas recomendados

Deportes
Atletismo
Japón
Natalia Linares
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida