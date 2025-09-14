Bronce de Natalia Linares en Tokio, es la décima medalla Mundial en la historia del atletismo nacional

La vallenata realizó un salto de 6.92 metros, el mejor registro de su carrera y se quedó con el tercer lugar del podio. El oro fue para T ara Davis de Estados Unidos con 7.13 metros y Malaika Mihambo de Alemania fue plata con un registro de 6.99 metros.

La atleta colombiana Natalia Linares d ejó de ser una promesa del atletismo colombiano para convertirse en una realidad y una de las mejores atletas del mundo, ya que este domingo logró la medalla de bronce en salto largo en el Campeonato del Mundo de Atletismo 2025.

Natalia, quien ha sido llamada a tomar la posta que dejó Caterine Ibargüen, sigue así, sumando medallas y posiciones destacadas que ponen a soñar a Colombia con seguir brillando en el ámbito mundial.

Este bronce alcanzado por Linares en Tokio se suma a los cinco que logró en su carrera Ibargüen, y los alcanzados por Eider Arévalo, Luis Fernando López, Anthony Zambrano y Flore Denis Ruiz, para ajustar cuatro oros, tres platas e igual número de bronces en Mundial de Atletismo.

Su entrenador, Martín Suárez, sostuvo desde Tokio que “todo hace parte del proceso que se vienen adelantando con la deportista, quien con mucho esfuerzo y dedicación llega a esta medalla, y ahora seguimos soñando y trabajando para más medallas, nos falta el oro”.

De igual manera sostuvo que “Natalia estaba concentrada y positiva y me dijo llama para que me cambien el tiquete que voy por mi medalla”, y así pasó, porque la Colombiana logró el bronce con su mejor marca personal.