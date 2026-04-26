¡Orgullo nacional! Nairo Quintana, segundo ciclista activo más ganador, ¿quién lo supera?

Ya va de salida del ciclismo profesional, pero nunca dejó la timidez perpetua que caracteriza su personalidad. Cuando sube al podio de una carrera, por momentos, da la sensación de que quisiera escapar, encerrarse en sí mismo, celebrar en privado y no ante los ojos de tanta gente que lo aclama.
Nairo Quintana, el “halcón montañero” que Carlos Vives describe en su canción “El Orgullo de mi Patria”, volvió a darle una alegría a Colombia en el ciclismo europeo después de cuatro años (la última vez fue en febrero de 2022, cuando ganó el Tour de Los Alpes Marítimos), el domingo, cuando se quedó con la Vuelta a Asturias 2026.