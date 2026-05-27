Medellín recibe el Campeonato Nacional de lucha libre: la cita de las futuras promesas

Las futuras promesas de la lucha libre de Colombia se darán cita en Medellín durante el Campeonato Nacional entre el 3 y el 7 de junio en el coliseo de combate de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

El certamen se celebrará en sub-15 y sub-20 y será clasificatorio, en su orden, a los Panamericanos de dichas categorías que tendrán lugar en Ciudad de México y Río de Janeiro en julio próximo.

Se espera la presencia de 300 deportistas de unas diez ligas del país, como lo expresó el entrenador de la Selección Antioquia, David Gutiérrez, que contará en su delegación con cerca de 60 representantes.

“Acá se verá el futuro de nuestro deporte. Hay demasiado talento, y eventos como estos sirven para ver ese desarrollo técnico y competitivo con el que se trabaja no solo en los distintos municipios sino también en los departamentos”, comentó Gutiérrez, quien lleva 57 años como entrenador.

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“Agrademos a Indeportes por el apoyo, así como al Inder Medellín por el espacio que nos están brindando para continuar con la masificación de la lucha”, agregó Gutiérrez, al señalar que ocho días después se realizará el Festival Infantil Grandes Héroes en el mismo escenario con cerca de 80 niños entre los 10 y 12 años.

Para el Nacional, por Antioquia se destacan figuras como Emiliana Osorio (13 años) y Kevin Adrián Gómez (16) y Felipe Lopera (18).