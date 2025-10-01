¿Tras los pasos de Felipe Uribe? El clavadista Miguel Tovar se bañó de oro en el Sudamericano Juvenil de Brasil

La natación colombiana es potencia en clavados. Desde hace varios años, todos los esfuerzos administrativos se han centrado en potenciar a los deportistas de esa disciplina. Lo hacen con la intención de construir, en mediano plazo, potenciales medallistas olímpicos. El pereirano Luis Felipe Uribe, especialista en saltos de trampolín tres metros, es esperanza de presea en Los Ángeles 2028. También lo son los antioqueños Daniel Restrepo y Sebastián Morales, experimentados en la materia. Sin embargo, un juvenil vallecaucano pide a gritos ser reconocido como potencial futura cara a mostrar de los clavados colombianos. Se llama Miguel Tovar. Tiene 18 años. Es el clavadista colombiano con más medallas de oro en el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos que se realiza en Río de Janeiro, Brasil.

¿En qué pruebas ganó medallas Miguel Tovar en Brasil?

Tovar sigue de cerca los pasos de Felipe Uribe. El martes, en la prueba de trampolín tres metros (los 100 metros planos del atletismo para los clavados colombianos), se quedó con la medalla de oro de la categoría juvenil grupo A, después de haber acumulado un puntaje de 508.05, lo que lo llevó a superar a los brasileños Gabriel Perdigao (440.60) y Víctor Molin (419.05).

Este miércoles, en el segundo día de competencias de clavados en territorio brasileño, Tovar se impuso en el salto de trampolín un metro. En esa prueba, difícil en su ejecución técnica porque hay muy poco espacio y tiempo entre el momento que se salta y cuando se ingresa al agua, se impuso con 376.30 puntos en sus seis saltos.

Con eso venció, de nuevo, a los brasileños Perdigao (342.75) y Molin (338.15), quienes quedaron en segunda y tercera posición de podio respectivamente. De esta manera, Tovar, quien se mostró alegre por sus resultados, reafirma que es uno de los fuertes candidatos a ser heredero de la “presión” por ganar medallas olímpicas que genera figurar en los clavados colombianos. En la segunda jornada de competencias, también se bañó de oro Luciana Pinedo, en la prueba de plataforma Grupo C (infantil), tras lograr un puntaje de 247.30, así como Juliana Girón, quien se colgó la medalla dorada en la prueba de trampolín tres metros con 342.35 unidades en el Grupo A. María Giraldo se quedó con el bronce en plataforma Grupo C.

“La segunda jornada fue productiva. Logramos tres medallas de oro y una de bronce. Esto ratificó las buenas sensaciones que tuvimos desde la primera jornada y seguiremos trabajando y proyectándonos para alcanzar resultados en lo que queda del campeonato. Los atletas han mostrado un nivel fuerte y esperamos seguir logrando mejores resultados”, aseguró Sebastián Ángel, entrenador de Colombia de clavados.