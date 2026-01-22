Michael Miles, el ex-NBA con Houston y Dallas que reforzará a Paisas en la Liga de Campeones de baloncesto

El quinteto de Paisas quiere ser protagonista de la Basketball Champions League Americas (BCL) que arranca la próxima semana en el Iván de Bedout y para lograrlo se reforzó con un ex-NBA y dos seleccionados mundialistas, entre los seis extranjeros que tendrá en la nómina para afrontar el torneo internacional. La lista es liderada por el joven norteamericano Michael Miles Jr, quien tuvo un paso por la NBA en los equipos de Houston, Dallas y también brilló en la G League. Además, ha sido parte del quinteto de los Estados Unidos. Michael, tiene 23 años, de edad, mide 1,87 metros y juega como base. Según mencionó Raúl Pabón, Director Deportivo de Paisas, “se destacó notablemente en su paso por la NBA y la G League”, de igual manera, resaltó que “entre sus fortalezas, cuenta con una gran capacidad para el armado y precisión para anotar, algo que será muy importante para el equipo”.

Estos son los demás refuerzos de Paisas

Junto al norteamericano Michael Miles Jr estarán sus compatriotas Brandon Weatherspoon, Eric Crawford y Jonathan Lamar, quienes ya han jugado con Paisas siendo bicampeones de la Liga Profesional en Colombia con el quinteto antioqueño. También llegaron para reforzar al quinteto el puertorriqueño Jared Ruiz, quien ha militado con la selección de Nicaragua, y el venezolano Luis Miguel Bethelmy, quien ha sido campeón en dos ocasiones de la Liga de Campeones, y ha hecho parte de la selección Venezuela mundialista. Junto a ellos estará el colombiano Jhon Chiquillo Hernández, con experiencia y quien ha sido varias veces campeón en la Liga con equipos como Titanes y Caimanes y también ha jugado en la Liga de Campeones. La nómina la complementan los colombianos José Lozano (capitán), Leyder Moreno, David Ojeda, Soren de Luque y Luis Almanza.

Jared Ruiz quien en la pasada temporada de la Basketball Champions League Americas (BCL), jugó con el Real Estelí de Nicaragua, es uno de los refuerzos de Paisas para la presente edición del torneo internacional. FOTO: Manuel Saldarriaga

Así se jugará la BCL: Paisas arranca como local en el Iván de Bedout

Paisas integra el Grupo A, junto a Caimanes del Llano y Astros de México. En la primera ventana, los equipos se medirán de local y visitante en seis fechas que definirán a los dos primeros que clasificarán a los cuartos de final. Los dirigidos por Daniel Seoane arrancarán como locales este 27 y 29 de enero ante Caimanes en la primera fecha y luego contra Astros de México, ambos partidos a las 7:40 de la noche en el Iván de Bedout. Le puede interesar: Video | Stephen Curry realizó increíble truco y también superó récord que tenía Michael Jordan, ¿de qué se trata? Luego, Paisas tendrá que viajar a Villavicencio para los duelos previstos para los días 2 y 3 de febrero, y posteriormente irán a México para enfrentar los duelos de los días 10 y 11 de febrero. Los dos primeros del grupo pasarán a octavos de final, fase que se desarrollará en marzo. Después se jugará el paso a los cuartos y luego la Final Four, entre los cuatro mejores. En la pasada edición de la Liga de Campeones de América, Paisas avanzó hasta los cuartos de final, fase en la que fue eliminado por Flamengo, que terminó coronándose campeón.

El venezolano Luis Miguel Bethelmy es otro de los refuerzos que trajo Paisas para la Basketball Champions League Americas (BCL). FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Nuevas marcas respaldan a Paisas