Michael Miles, el ex-NBA con Houston y Dallas que reforzará a Paisas en la Liga de Campeones de baloncesto

El quinteto de Paisas quiere ser protagonista de la Basketball Champions League Americas (BCL) que arranca la próxima semana en el Iván de Bedout y para lograrlo se reforzó con un ex-NBA y dos seleccionados mundialistas, entre los seis extranjeros que tendrá en la nómina para afrontar el torneo internacional.
La lista es liderada por el joven norteamericano Michael Miles Jr, quien tuvo un paso por la NBA en los equipos de Houston, Dallas y también brilló en la G League. Además, ha sido parte del quinteto de los Estados Unidos.
Michael, tiene 23 años, de edad, mide 1,87 metros y juega como base. Según mencionó Raúl Pabón, Director Deportivo de Paisas, “se destacó notablemente en su paso por la NBA y la G League”, de igual manera, resaltó que “entre sus fortalezas, cuenta con una gran capacidad para el armado y precisión para anotar, algo que será muy importante para el equipo”.