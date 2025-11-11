Lionel Messi confesó que quiere volver a vivir en Barcelona: “Me imaginaba jugando toda la vida acá”

Lionel Messi volvió a emocionar a los fanáticos del FC Barcelona. En una entrevista concedida al diario catalán Deporte, el capitán de la selección argentina recordó su paso por el conjunto azulgrana y reconoce que aún sueña con volver a vivir en la ciudad donde pasó la mayor parte de su vida. “Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona, y después sí venir para acá, como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Pero fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo”, dijo el rosarino desde Miami, donde actualmente juega con el Inter. Le puede interesar: Lamine Yamal estaría interesado en comprar la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona: ¿Cuánto invertirá el futbolista? El campeón del mundo aseguró que el cariño de la afición culé permanece intacto: “Fueron 16 años, Creo, en el primer equipo y 20 o 21 desde que llegué a Barcelona cuando tenía 12 o 13 años. Es mucho tiempo, muchas cosas de vida, y obviamente el cariño va a estar siempre”.

Sus declaraciones coinciden con su reciente y sorpresiva visita al Camp Nou, donde se le vio recorriendo las instalaciones en obras. junto a Rodrigo De Paul y Pepe Costa. En redes sociales, Messi publicó un mensaje cargado de nostalgia. Lea también: Messi pisó el nuevo Camp Nou y dejó un mensaje que eriza la piel “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...”.

Durante la charla, el argentino reconoció que hoy valora más lo vivido en el Barça que en su momento como futbolista activo. “La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que en el momento cuando pasaban las cosas, por la dinámica del día a día y lo que conllevaba jugar partido tras partido. Hoy, al verlo más tranquilo y más relajado, después de un par de años, se vive mucho más”.

