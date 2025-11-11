x

Lionel Messi confesó que quiere volver a vivir en Barcelona: “Me imaginaba jugando toda la vida acá”

El astro argentino recordó su salida del club catalán, habló del cariño de los hinchas y confesó que mantiene el deseo de regresar a la ciudad donde creció como jugador y persona.

  • El astro argentino habló con nostalgia de su etapa en el Barça. FOTO: AFP.
    El astro argentino habló con nostalgia de su etapa en el Barça. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
11 de noviembre de 2025
bookmark

Lionel Messi volvió a emocionar a los fanáticos del FC Barcelona. En una entrevista concedida al diario catalán Deporte, el capitán de la selección argentina recordó su paso por el conjunto azulgrana y reconoce que aún sueña con volver a vivir en la ciudad donde pasó la mayor parte de su vida.

Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona, y después sí venir para acá, como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Pero fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo”, dijo el rosarino desde Miami, donde actualmente juega con el Inter.

El campeón del mundo aseguró que el cariño de la afición culé permanece intacto: “Fueron 16 años, Creo, en el primer equipo y 20 o 21 desde que llegué a Barcelona cuando tenía 12 o 13 años. Es mucho tiempo, muchas cosas de vida, y obviamente el cariño va a estar siempre”.

Sus declaraciones coinciden con su reciente y sorpresiva visita al Camp Nou, donde se le vio recorriendo las instalaciones en obras. junto a Rodrigo De Paul y Pepe Costa. En redes sociales, Messi publicó un mensaje cargado de nostalgia.

Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...”.

Durante la charla, el argentino reconoció que hoy valora más lo vivido en el Barça que en su momento como futbolista activo. “La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que en el momento cuando pasaban las cosas, por la dinámica del día a día y lo que conllevaba jugar partido tras partido. Hoy, al verlo más tranquilo y más relajado, después de un par de años, se vive mucho más”.

Un repaso por los momentos más importantes

Messi recordó también los hitos más importantes de su etapa en el club. “Gracias a Dios Tuve la suerte de vivir muchos momentos. Cuando se habla de felicidad vamos a los títulos, a los logros, a las cosas importantes que conseguimos. El primer sextete con Guardiola fue extraordinario, la última Champions con Luis Enrique también. Pero me quedo con todo lo que viví durante esa época, con lo que crecí como persona y como jugador”.

Aunque ahora su presente está en la MLS, El vínculo con Barcelona sigue muy vivo. Junto a sus excompañeros Jordi Alba y Sergio Busquets —ahora también en el Inter Miami— continúa pendiente del club catalán. “Charlamos de todas las situaciones que pasan en el club y de los resultados y del juego”, contó.

Finalmente, el argentino dejó un mensaje directo a los hinchas y reafirmó su deseo de volver a la ciudad:

Tengo muchas ganas de ir para ahí, extrañamos mucho Barcelona. Los nenes, mi mujer y yo hablamos continuamente de volver a vivir ahí.Tenemos nuestra casa, todo,así que es lo que deseamos.Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado. Va a ser emocionante volver a vivir y recordar todo lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio”.

La entrevista fue difundida poco después de su paso por España y mientras se prepara con la selección argentina para el amistoso frente a Angola, en la última fecha FIFA del año.

