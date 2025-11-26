x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Mejores momentos de Luka Doncic, la gran figura del triunfo de Lakers sobre Clippers en la NBA

El esloveno ingresó al top-10 de los máximos anotadores de los Lakers en la NBA.

  • El esloveno Luka Doncic (#77) sumó 43 puntos en la victoria de los Lakers 135-118 ante los Clippers en la NBA. FOTO GETTY
    El esloveno Luka Doncic (#77) sumó 43 puntos en la victoria de los Lakers 135-118 ante los Clippers en la NBA. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
bookmark

El esloveno Luka Doncic sumó 43 puntos, 9 rebotes, 13 asistencias, un robo y un tapón en el triunfo de los Lakers 135-118 ante los Clippers, ambos de Los Ángeles.

Doncic sigue haciendo historia en la NBA y en los Lakers, ya que con los 43 puntos ante Clippers se convirtió en el décimo jugador del club en la lista de máximos anotadores y ahora aparece junto a leyendas como Kobe Bryant, Elgin Baylor, Jerry West, Shaquille O´Neal, George Mikan, Lebron James, Anthony Davis, Kareen Abdul-Jabbar y Gail Goodrich.

Según reseña Marca, el esloveno suma 51 partidos en la NBA con al menos 40 puntos e igualó su mejor marca de la temporada con 32 puntos en la primera mitad y 24 en el primer cuarto.

En los Lakers también destacaron Austin Reeves (31 puntos y 9 rebotes) y LeBron James (25 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias), de esta manera, lograron el triunfo y suman 5 victorias seguidas (tres en la Copa NBA) y han ganado 11 de los últimos 13 partidos.

Este miércoles se tendrán varios duelos comenzando con Celtics-Piston, a las 5:00 de la tarde.

Luego, a las 7:00 de la noche, Hornets-Nicks, posteriormente a las 7:30 de la noche lo harán Heat-Bucks, Thunder-Timberwolves y Raptors-Pacers.

A las 8:00 de la noche lo harán Pelicans-Grizzlies, y finalmente, a las 10:00 p.m., jugarán Trail Blazers-Spurs, Warriors-Rockets y Kings-Suns.

Temas recomendados

Deportes
Baloncesto
NBA
Los Ángeles Lakers
Estados Unidos
LeBron James
Kobe Bryant
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida