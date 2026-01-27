x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Luis Miguel Bethelmy, el gigante venezolano que espera sumar su tercera corona de la BCL con Paisas

Este martes y jueves, a las 7:40 de la noche, se disputarán los duelos de los anfitriones ante Caimanes del Llano y Astros de México.

  • El jugador venezolano Luis Miguel Bethelmy es una de las caras nuevas que tendrá Paisas en la Champions League que arranca este martes en el Iván de Bedout. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El jugador venezolano Luis Miguel Bethelmy es una de las caras nuevas que tendrá Paisas en la Champions League que arranca este martes en el Iván de Bedout. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
26 de enero de 2026
bookmark

El técnico Daniel Seoane conoce a Luis Miguel Bethelmy desde que este tenía 15 años. Hoy, con 39, el venezolano llega con un palmarés que incluye dos títulos de la Basketball Champions League, torneo en el que debutará este martes con Paisas en el coliseo Iván de Bedout, a las 7:40 de la noche.

Con 2.00 metros de estatura, el venezolano se desempeña como ala-pívot y destaca por su potencia en los rebotes, su capacidad de marca y su rapidez en la transición de defensa a ataque. Bethelmy, quien ya ha jugado en Colombia, conoce bien a Caimanes del Llano, rival de este martes. Aunque reconoce que no será fácil, está convencido de que Paisas hará un gran papel en el certamen, donde el objetivo es ser protagonistas.

“Las expectativas son altas porque tenemos un grupo competitivo, con buena química, excelente actitud y mucho talento. Aunque los rivales son fuertes, confiamos en hacer bien nuestro trabajo para darle alegrías a la afición, que sé que nos acompañará de forma masiva”, afirmó el jugador.

Experiencia y adaptación

A su llegada a Medellín, Luis Miguel inició de inmediato los entrenamientos, logrando una adaptación rápida gracias a que conoce a varios de sus compañeros y ha trabajado previamente con el técnico Seoane.

“He participado en este torneo en varias ediciones y tengo dos títulos; por eso la expectativa de tener un gran torneo es alta. Contamos con una defensa muy buena, con jugadores potentes, y queremos avanzar a instancias finales”, comentó Bethelmy, quien fue parte de la Selección de Venezuela entre 2007 y 2022, participando en mundiales y ostentando dos títulos de la BCL con Guaros de Lara.

Su trayectoria le permite soñar con que, junto a la capacidad de sus compañeros, podrán alcanzar la meta de avanzar al Final Four. Sobre el duelo ante Caimanes, reconoció que el rival tiene una base sólida desde el año pasado y se reforzó bien, pero sostuvo que “Paisas debe aprovechar la localía y el respaldo de la gente para sacar adelante el partido. Las dos victorias en casa son vitales”.

La visión del técnico

Daniel Seoane, por su parte, sostiene que, aunque deben ir paso a paso, cuentan con un equipo consolidado: “Tenemos figuras que se mantienen y otros refuerzos de mucho nivel con experiencia internacional. Estamos seguros de que nos darán un gran resultado”.

Sobre Bethelmy, el estratega resaltó: “Sé lo que nos puede dar; ya lo he dirigido y estoy seguro de que nos ayudará a reforzar el aspecto defensivo con su potencia, habilidad y capacidad de salto, que son sus principales armas”.

Preparación y rivales

Paisas trabajó con el grupo completo durante 20 días. Seoane argumenta que están preparados para brindar el espectáculo al que están acostumbrados los aficionados antioqueños. Respecto a los contrincantes, señaló que ambos poseen cuerpos técnicos experimentados, pero confía en que la hinchada paisa será fundamental.

Caimanes, además de contar con Octavio Muñoz, trae jugadores de alto nivel como Alejo Britos, Shawn James Foxbrenner Jr., Yildon Mendoza y Rayner Torres. Cabe recordar que Paisas integra el Grupo A junto a Caimanes y Astros; solo dos quintetos avanzarán a la siguiente fase de la Liga de Campeones.

Paisas espera dar el primer golpe en los duelos de este martes y jueves, a las 7:40 de la noche, en el Iván de Bedout.

Temas recomendados

Deportes
Baloncesto
Fiba
Medellín
Daniel Seoane
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida