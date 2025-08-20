Él es Kishane Thompson, el “príncipe” jamaiquino del atletismo que va por el trono de Usain Bolt en 100 metros, ¿cuál es su mejor registro?

En el deporte –con el debido perdón–, no hay nada más majestuoso que los 100 metros planos del atletismo. En la prueba reina hay mucha tensión. Los ojos del atleta no ven a ningún lado, pero son observados, con atención, por millones de personas. No solo los clisos, sino sus cuerpos atléticos, casi perfectos, con músculos que nisiquiera sabíamos que existían dispuestos a llegar al límite.
No importa tanto cómo se ven los deportistas. Es más relevante lo que hacen. Los gestos, las señas que realizan frente a la cámara son una manera de exteriorizar la tensión que llevan en sus pensamientos. Con expresiones como golpearse los muslos o el pecho con una fuerza tremenda, tratan de amainar la cabeza.