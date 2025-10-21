x

De la mano de Quintero y Cuadrado, Colombia competirá con 14 ciclistas en Mundial de pista-2025

El certamen mundial comenzará este miércoles en Santiago de Chile, en que Colombia cuenta con deportistas para lograr preseas. ¿Quiénes son?

  • Kevín Quintero y Santiago Ramírez buscarán dejar huella en el Mundial de Chile. Foto: Julio César Herrera Echeverri
  • Stefany Cuadrado, de 19 años, ya le da batalla a las mejores pisteras del mundo. FOTO X-PANAMSPORTS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 8 horas
bookmark

Cuando se le recuerda a Kevin Quintero que en los últimos tres años ha sido podio en los Mundiales de ciclismo de pista, el vallecaucano de inmediato empieza a sonreír mientras su rostro denota orgullo.

Por otra parte, al preguntarle a su compatriota Stefany Cuadrado cuáles son sus expectativas para encarar su primer Mundial de mayores, el cual se celebrará esta semana en el Velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile, no duda en responder, con la seguridad que la caracteriza, que su enfoque está en terminar en el podio.

Ambos velocistas, bajo la dirección de John Jaime González, lideran el grupo de 14 ciclistas colombianos que competirán entre este miércoles y domingo en el certamen de la categoría, el cual contará con la presencia de 1.008 participantes en representación de 38 países.

Lea: ¡Podio en Dinamarca! Kevin Quintero logró presea de bronce en el Mundial de pista

Quintero, ya con 26 años de edad, buscará su segundo título mundial tras el logrado en Glasgow, Escocia-2023. Allí triunfó en el keirin, prueba en la que también fue bronce en Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia-2022 y Ballerup, Dinamarca, el año pasado. Quintero, quien reside en Medellín desde hace ya diez años, viene de ganar, por primera vez, las cuatro medallas de oro en el Nacional con sede en Cali hace dos semanas. Venció en velocidad equipos, individual, kilómetro y keirin; las mismas carreras, en femenino, en las que también se impuso Cuadrado, de 19 años de edad.

“Me siento feliz por la preparación que traigo. Es una forma deportiva muy buena de cara al Mundial. Tras lo hecho en el Nacional, me afianzo y esto me da un poco más de tranquilidad, me da a entender de que las cosas van bien encaminadas”, indicó Kevin Santiago, de gran roce internacional y con participación en los Olímpicos de 2024 en París.

“Claro que sueño con lograr mi segundo título mundial. Es por lo que me esfuerzo diariamente. Vengo juicioso, haciendo las cosas bien, la ilusión en Chile es grande”, agregó Quintero.

Cuadrado, ante las grandes

Stefany Cuadrado, de 19 años, ya le da batalla a las mejores pisteras del mundo. FOTO X-PANAMSPORTS
Stefany, por su parte, sorprende con sus condiciones sobre el maderamen. También estuvo en los Olímpicos de París y días después conquistó tres medallas de oro (keirin, velocidad y 500 metros contrarreloj) durante el Mundial Júnior en Luoyang, China, logrando una actuación inédita para un ciclista colombiano.

“Es una alegría grande saber que en tan corta edad ya compito y gano ante corredoras de más trayectoria, pero se debe seguir trabajando, no aflojar. Esto muchas veces no se trata de edad, me atrevería a decir que se debe a condiciones. Gracias a Dios me las dio, y me he encontrado con personas increíbles que se han encargado de potenciarlas”, comentó Cuadrado.

“Si Dios lo permite, quiero estar dentro del podio. Voy por medalla, nada más pienso en eso. Este es mi primer Mundial de Mayores y lo quiero hacer bien”, agregó la nacida en Caucasia, quien en Chile actuará en el keirin y el kilómetro.

Además de ellos, Colombia contará con el veterano Juan Esteban Arango, plata en el scratch del Mundial de 2010 en Copenhague; Santiago Ramírez, Cristian Ortega, Rubén Murillo, Ánderson Arboleda, Jordan Parra, Bryan Sánchez, Juliana Gaviria, Marianis Salazar, Juliana Londoño, Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño.

“Tenemos un grupo nutrido, y la idea es poder dejar en alto el nombre de nuestro país. Nuestros deportistas están bien preparados y lo darán todo”, indicó el entrenador González, en charla con Win Sports, antes del viaje con sus pupilos a suelo austral.

Siga leyendo: La confesión de Leonel Álvarez que ilusiona a los hinchas de Atlético Nacional

Preguntas sobre la nota:

¿Cuándo inicia el Mundial de Ciclismo de Pista 2025?
Comienza el miércoles 22 de octubre y se extenderá hasta el domingo en el velódromo de Peñalolén, Santiago de Chile.
¿Cuántos ciclistas representarán a Colombia?
Serán 14 ciclistas, encabezados por Kevin Quintero y Stefany Cuadrado, en categorías masculina y femenina.
¿En qué pruebas competirá Kevin Quintero?
Participará en velocidad individual, velocidad por equipos, kilómetro y keirin, su especialidad.

Deportes
Ciclismo
Medios de comunicación
Deportistas
Entrenador
Colombia
Chile
Kevin Quintero
Stefany Cuadrado
