Debut soñado para los atletas colombianos en los Juegos Mundiales en China; así fue su desempeño

Los XII Juegos Mundiales Chengdú 2025 se han convertido en el escenario perfecto para demostrar el gran talento de los deportistas Colombianos. Esta edición, que va hasta el 17 de agosto, augura medallas y momentos inolvidables para los atletas nacionales.
Nuestro país estará presente en actividades subacuáticas, jiujitsu, arquería, billar, esquí náutico y wakeboard, gimnasia (parkour), squash, wushu, sambo, karate, disco volador y triatlón (duatlón). Algunas de estas disciplinas ya debutaron con clasificaciones a semifinales y cuartos de final. Le contamos todos los detalles de cómo les fue a los colombianos en la primera jornada este 8 de agosto.
Haga clic aquí para conocer toda la programación de los Juegos Mundiales de Chengdú.