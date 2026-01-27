Juan Miguel Bolívar sigue haciendo historia y ya está en cuartos de final de los dobles del Abierto de Australia Junior

El tenis colombiano vive un momento especial en el Australian Open Junior, donde Juan Miguel Bolívar sigue dejando huella con una destacada actuación en la modalidad de dobles. El joven tenista, quien recientemente se convirtió en el primer colombiano en ganar un partido en la historia del Abierto de Australia junior, volvió a celebrar tras clasificar a los cuartos de final del certamen.
Bolívar, haciendo dupla con el estadounidense Vihann Reddy, consiguió un trabajado triunfo frente a los locales Raphael Savelli y Lachlan King, en un partido intenso que se resolvió en tres sets. La pareja colombo-estadounidense se impuso con parciales de 6-2, 3-6 y 10-8, mostrando carácter y solidez en los momentos decisivos.