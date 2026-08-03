Colombia tiene nuevo campeón mundial de lucha: Jovanni Tovar conquistó el oro en Bakú

La lucha olímpica colombiana vivió el pasado fin de semana uno de los capítulos más importantes de su historia. El santandereano Jovanni Tovar se proclamó campeón de los 55 kilogramos en el Campeonato Mundial Sub-17 disputado en Bakú, Azerbaiyán, tras vencer con contundencia al uzbeko Jakhongir Tulkunov por 11-0 en la final. Con una grata actuación durante todo el certamen, celebrado entre el 27 de julio y el 2 de agosto, el colombiano brilló gracias a un alto nivel técnico y táctico que no dio margen de reacción a sus rivales. En semifinales, por ejemplo, superó por superioridad técnica al estadounidense Chase Karenbauer, ratificando que era uno de los grandes favoritos al oro. Tovar se convirtió en el primer luchador colombiano en conquistar un campeonato mundial masculino. Además, mejoró notablemente lo realizado en el Mundial Sub-17 de Atenas 2025, donde había ocupado la quinta posición.

El nuevo monarca mundial, quien reside en Estados Unidos y es entrenado por su padre, José Fernando Tovar, confirmó en Bakú el enorme potencial que ya había mostrado al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro 2025. Lea también: Emiliana Osorio, la joven que triunfa en jiu-jitsu y lucha libre “Lo que hizo Jovanni Tovar es realmente gratificante. Motiva a los demás deportistas del país a luchar por sus metas. Es un muchacho con demasiado talento y disciplina. Su padre, José Fernando, santandereano, es su entrenador. Hablé con él y me decía que su hijo llegaba con una mentalidad fuerte, que iba a ser campeón mundial, y vea los resultados. Colombia tiene gran futuro con ese muchacho”, expresó el entrenador colombiano David Gutiérrez.

Un nuevo capítulo para la lucha colombiana

Aunque Colombia ya había celebrado títulos mundiales en categorías formativas, el conseguido por Tovar tiene un valor especial por tratarse del primer oro masculino para el país en un Campeonato Mundial de lucha, como lo confirmó el técnico Gutiérrez. La primera colombiana en coronarse campeona del mundo fue Sandra Roa, quien obtuvo el título en la categoría juvenil (actual Sub-20) durante el Mundial de Guatemala 2006. Posteriormente, Jackeline Rentería abrió el camino en la élite al conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de mayores, resultado que antecedió a sus dos históricas preseas olímpicas. Años después, Tatiana Rentería amplió ese legado al obtener la plata en el Mundial Sub-23 de Serbia 2021, el oro en Pontevedra 2022, el bronce en el Mundial de mayores de Belgrado 2023, en la división de 76 kilogramos, y posteriormente el bronce olímpico en París 2024. Siga leyendo: Medellín vibró con el Nacional de lucha libre y el futuro de 300 deportistas En Bakú también sobresalió la colombiana Alejandra Serrano Roa, quien finalizó quinta en la categoría de 53 kilogramos de la lucha libre femenina, consolidando otra destacada actuación para la delegación nacional. Con apenas 17 años, Jovanni Tovar ya inscribió su nombre entre los grandes referentes de la lucha colombiana. Su consagración mundial no solo rompe una barrera histórica para la rama masculina, sino que también alimenta la ilusión de que el país siga ganando protagonismo en la élite internacional. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas