Gimnasia: Jorman Álvarez busca podio en Copa Mundo en El Cairo y Camilo Vera es baja por lesión

En el seno de la Selección Colombia de gimnasia artística prefirieron guardar prudencia frente al estado de salud de Camilo Vera y de esta manera un solo representante nacional estará en las finales de la Copa Mundo por aparatos que termina este lunes en El Cairo, Egipto.

Se trata de Jorman Álvarez, de 19 años de edad y quien por primera vez se clasificó a la última ronda de un certamen como tal, esta vez en la prueba de barras paralelas, luego de ser octavo en la ronda preliminar, en la que su compatriota Ángel Barajas, medallista de plata en los Olímpicos de París-2024, falló en sus intentos y terminó en la casilla 16.

Por el lado de Vera, también de 19 años y considerado otra de las futuras estrellas de la gimnasia luego de ser doble medallista de oro (paralelas y fija) en el Mundial Juvenil en Manila, Filipinas-2025, el orientador nacional Jairo Ruiz confirmó este domingo que decidieron que Vera no se presentará a las competencias de suelo, en la que había clasificado segundo en la fase inicial, y a la de barra fija, en la que se había ubicado quinto.

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En esa última competencia disputada el sábado, Vera, quien ya fue campeón suramericano, bolivariano y panamericano tuvo una contractura en la espalda, en la región lumbar. “No queremos arriesgar la salud de él. La salud vale más que cualquier otra cosa”, indicó Jairo, quien aplaudió el rendimiento mostrado por su pupilo, quien no estuvo presente en las anteriores paradas de la Copa Mundo celebradas en Bakú (Azerbaiyán,) y Antalya, Turquía.

“Que este muchacho haya llegado a estas finales ratifica sus condiciones. Para mí él es el mejor de todos, le falta más disciplina, pero hay que retarlo”, sostuvo el orientador.

Por el lado de Jorman, quien fue 12° en anillas en esta Copa Mundo en Egipto, Ruiz también evidenció su alegría al ver los progresos del cucuteño, quien ya venía dando muestras de sus capacidades ante la élite de este deporte en las válidas de Cottbus, Bakú y Antalya.

“Lo de Jorman es muy destacado. Es el premio a la resiliencia, a la nobleza, a no claudicar. Dios premia a aquellas personas que con su disciplina perseveran y él es uno de ellos”, agregó el estratega sobre el deportista que cerrará hoy la participación de Colombia en El Cairo, de donde partirán para competir en la siguiente Copa Mundo con sede en Osijek, Croacia, del 9 al 12 del presente mes.