Exilio cubano festeja imputación por asesinato contra Raúl Castro, un delito que no prescribe en EE. UU.

El otrora presidente de Cuba, Raúl Castro, está en la mira de la justicia estadounidense luego de que se le imputaran cargos por asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.
El caso estaría relacionado con el derribo en aguas internacionales de dos aviones de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996. En el hecho murieron cuatro pilotos y activistas cubanoestadounidenses identificados como Carlos Costa, Mario de la Peña, Pablo Morales y Armando Alejandre Jr.
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La administración del presidente Donald Trump ya había insinuado las acciones que se tomarán respecto a la isla y sus dictadores, quienes han tenido una tensa relación con este país de Norteamérica por más de 50 años.
Es por esta razón que se formuló el cargo de asesinato —un delito que no prescribe en Estados Unidos— contra Raúl Castro, señalado de haber autorizado el derribo de las aeronaves militares bajo el argumento de que volaban en espacio aéreo cubano.