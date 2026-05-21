¿Se puede mezclar el terror con la comedia? Así lo hace la serie del momento: La maldición de Widow’s Bay

La historia se desarrolla en un pueblo costero en el que sus habitantes creen que su isla está maldita. Hasta ahí, todo normal. El pueblo tiene un alcalde llamado Tom Loftis (interpretado por Matthew Rhys, quien también es productor) que quiere revitalizar su comunidad y que se vuelva un lugar turístico. Ahí comienza la odisea.
La serie se llama La maldición de Widow’s Bay, una historia que desafía los géneros, creada por Katie Dippold y el director y productor ejecutivo Hiro Murai. Medios como Fotogramas, en España, revelan la conversación que se está generando en esta serie: “La maldición de Widow’s Bay’ se ha convertido en una de esas series que entran casi sin hacer ruido y, de repente, no puedes dejar de ver”, escribieron.
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Es que la serie se mueve en terrenos emocionales muy complejos; el mismo Rhys recuerda “el mareo, la hiperventilación constante” y añadió que los residentes de la isla tienen sus propias experiencias aterradoras. Así que tienen que lidiar con eso que el público va descubriendo, porque al inicio son horrores irreconocibles”.
La historia de la serie se complementa, como dice la reseña, en que en este pueblo no hay wifi, la cobertura móvil es irregular y quien vaya debe lidiar con los supersticiosos lugareños. “Loftis quiere que lo respeten, pero no lo hacen; lo consideran débil y cobarde. Y lo es. Pero está decidido a construir un futuro mejor para su hijo adolescente y convertir la isla en un destino turístico”.