¿Se puede mezclar el terror con la comedia? Así lo hace la serie del momento: La maldición de Widow’s Bay

La historia se desarrolla en un pueblo costero en el que sus habitantes creen que su isla está maldita. Hasta ahí, todo normal. El pueblo tiene un alcalde llamado Tom Loftis (interpretado por Matthew Rhys, quien también es productor) que quiere revitalizar su comunidad y que se vuelva un lugar turístico. Ahí comienza la odisea. La serie se llama La maldición de Widow’s Bay, una historia que desafía los géneros, creada por Katie Dippold y el director y productor ejecutivo Hiro Murai. Medios como Fotogramas, en España, revelan la conversación que se está generando en esta serie: “La maldición de Widow’s Bay’ se ha convertido en una de esas series que entran casi sin hacer ruido y, de repente, no puedes dejar de ver”, escribieron. Puede leer: ¡Vuelve Ted Lasso! Se confirma la fecha de su cuarta temporada Es que la serie se mueve en terrenos emocionales muy complejos; el mismo Rhys recuerda “el mareo, la hiperventilación constante” y añadió que los residentes de la isla tienen sus propias experiencias aterradoras. Así que tienen que lidiar con eso que el público va descubriendo, porque al inicio son horrores irreconocibles”. La historia de la serie se complementa, como dice la reseña, en que en este pueblo no hay wifi, la cobertura móvil es irregular y quien vaya debe lidiar con los supersticiosos lugareños. “Loftis quiere que lo respeten, pero no lo hacen; lo consideran débil y cobarde. Y lo es. Pero está decidido a construir un futuro mejor para su hijo adolescente y convertir la isla en un destino turístico”.

La creadora de la serie, Katie Dipold, ha dicho que es una gran fanática de Tiburón –la cinta de Spielberg– y también escribió la cinta Cazafantasmas de 2016. Le preguntamos a Rhys si se inspiró en algo con alguna de estas cintas y respondió que al principio sí, “porque es una comparación y un paralelismo fácil. Así que, unos días antes del rodaje, lo tenía en mente, pero pronto lo descarté porque, aunque hay muchas referencias a Tiburón creo que es un mundo muy único el que se ha creado para nuestra bahía”. Rhys añadió que le ha parecido muy particular que la gente encuentre referencias en la serie de películas u otras producciones: “Unas personas encuentran referencias que otros no veían y yo siempre pienso: ‘¡Dios mío, ni me había dado cuenta! No lo había encontrado’. Creo que cuanto más grandes son las referencias, más nos gustan”. Le puede interesar: Vuelve Amigos y vecinos, la serie del famoso meme de Jon Hamm Le preguntó al actor Stephen Root, quien interpreta a Wyck, uno de los habitantes más antiguos de la isla, sobre ese paralelismo entre su personaje y el de Rhys, que hace del alcalde que quiere cambiarlo todo. Responde que hay algo especial entre ambos personajes: “Wyck quiere que le crean porque ha vivido toda su vida en esta isla. Sabe que están pasando cosas extrañas aquí. Conoce al alcalde Loftis desde que era adolescente y no cree que tenga la fuerza necesaria para liderar a esta gente contra la extraña presencia de la isla. Simplemente no confía en él. Creo que al final de la serie encuentran una especie de camaradería que les permite luchar juntos contra la influencia de la isla. Pero al principio de la serie, están en posiciones completamente opuestas, y me parece genial que finalmente se hayan unido para luchar contra un enemigo común”, precisa.

Para la creadora, Katie Dippold, navegar entre el terror y la comedia no fue fácil, pero cree que es lo llamativo de la serie: “Fue un reto combinar todos estos géneros diferentes, como la comedia y el terror, pero también facilitó mantener el terror porque teníamos que insistir constantemente en ello. Así que pudimos centrarnos en las historias de los personajes y encontrar el humor en ellas, de modo que casi podías olvidar que era una película de terror y sorprenderte cuando sucedía”, concluyó. La serie estrena un capítulo nuevo cada miércoles hasta el 17 de junio en Apple TV, con un lanzamiento especial de dos episodios el miércoles 27 de mayo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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