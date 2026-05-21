Bloqueos en la vía a Buenaventura ponen en riesgo 7.800 toneladas de alimento de pollo y huevo en el país

Los bloqueos en la vía a Buenaventura arriesgan el abastecimiento de pollo y huevo en Colombia, al represar 7.800 toneladas diarias de insumos avícolas. Las protestas de comunidades de minería artesanal, que comenzaron el 19 de mayo en los sectores de Zaragoza y Bendiciones, restringen el paso en el principal corredor logístico del occidente colombiano. La movilización responde a una resolución de la Agencia Nacional de Minería que limita las actividades extractivas en las zonas de reserva forestal del Pacífico. La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) informó que esta situación interrumpe el flujo de materias primas esenciales para la nutrición animal. El Puerto de Buenaventura recibe mensualmente cerca de 234.000 toneladas de maíz, fríjol soya y torta de soya. Este volumen representa el 31% de todos los granos importados por el país, los cuales se destinan a las plantas de alimento balanceado.

Impacto en la producción del Valle del Cauca

El departamento del Valle del Cauca es el primer productor de huevo y el tercer productor de pollo en Colombia. En esta región se concentra una población de 51 millones de aves que dependen directamente de los insumos que ingresan por el terminal marítimo del Pacífico. La parálisis del transporte terrestre afecta la dinámica operativa de un sector que genera diariamente 16 millones de huevos y 900 toneladas de carne de pollo. Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, detalló que la restricción vial compromete la continuidad de la cadena productiva y la estabilidad de los puestos de trabajo vinculados a la actividad avícola. Asimismo, el dirigente gremial solicitó la intervención del Gobierno Nacional y de los promotores de la protesta para establecer mesas de diálogo que permitan restablecer el tránsito de mercancías. Le puede interesar: Avicultores dicen que ya no aguantan más: el huevo barato les está generando pérdidas

Consecuencias logísticas y costos financieros